Die Hoffnung stirbt, Gold steigt

Zu den wichtigsten Phasen der Trauer gehören: Leugnen, Zorn, Verhandeln, Depression und schließlich Akzeptanz. Wenn es um die Trauer über den langsamen Niedergang der amerikanischen Wirtschaft, den souveränen IOU/USD und das absolute Versagen unserer "nur auf die Wiederwahl ausgerichteten" politischen Entscheidungsträger geht, sind diese Phasen der Trauer leicht zu erkennen, aber noch leichter zu ignorieren. Aber falsche Hoffnung wird uns nicht helfen.Angesichts der Tatsache, dass die überwiegende Mehrheit der Sektoren, aus denen sich die US-Wirtschaft zusammensetzt, seit drei Monaten ein negatives BIP-Wachstum aufweist, während eine ganze Reihe führender Indikatoren für den Wohnungsbau (Baubeginne und Kaufinteressenten) in den roten Bereich der Rezession fallen, frage ich mich, wann die Rezessionsdebatte endlich beendet sein wird. Walmart ist beunruhigt, Jamie Dimon ist beunruhigt, die Zahlungsrückstände bei Gewerbeimmobilien steigen und die Märkte für Börsengänge sind so gut wie tot.Aber das sind nur die neuesten harten Daten. Man kann alles anführen, vom Conference Board of Leading Indicators über negatives M2-Wachstum bis hin zu Bewegungen der Zinskurve und einem austrocknenden Repo-Markt, um empirisch zu verdeutlichen, dass die USA nicht auf eine Rezession zusteuern, sondern sich bereits seit fast einem Jahr in einer solchen befinden. Würden wir eine Depression anhand der Wachstumsraten des inflationsbereinigten Pro-Kopf-BIP definieren, dann befänden wir uns faktisch seit 16 Jahren in einer quantifizierbaren Depression.Solche Daten sind natürlich deprimierend, aber hoffen wir alle immer noch auf freundliche Fakten oder einen politischen und monetären Weihnachtsmann, der unsere Verleugnung heilt? Ich für meinen Teil ziehe Vorbereitung dem Leugnen vor.Bürger, die die Hauptstadt stürmen oder sich Gitarren schnappen und "Ich werde bis zum Gehtnichtmehr besteuert und mein Dollar ist $#!T" singen, sind nur die ersten Anzeichen für das Stadium des Zorns.Auch wenn das durchschnittliche (und in der Tat heldenhafte) Mitglied einer grotesk geschundenen Mittelschicht nicht jedes böse Detail des Wall-Street-Jargons hinter einer zum Scheitern verurteilten Marktwirtschaft verstehen kann, so begreifen sie doch ein System, das den Kapitalismus in einen Feudalismus verwandelt hat, der sie zu wahren Leibeigenen macht, während sich C-Suite-Wucherer, von Sam Bankman Fried bis Adam Neumann, als Gutsherren aufspielen.(Jetzt hat sich Barron Larry Summers dem Marquis de Sam Altman bei OpenAI angeschlossen, die perfekte Kombination von perfekten kleinen [Insider-]Teufeln.)Das Rückgrat Amerikas kennt vielleicht nicht die Statistiken, die bestätigen, dass 90% des Reichtums, der durch eine von der Fed angetriebene Marktblase um 2009 herum geschaffen wurde, nur den oberen 10% zugute kam, aber sie können es sicherlich "fühlen". In der Zwischenzeit werden die Politiker und Zentralbanker weiterhin Plattitüden erfinden, um ehrliche Berechnungen zu verschleiern, während Marktkenner über weiche und harte Landungen debattieren, sich die US-Wähler auf eine Wahl zwischen einem Schlafwandler im dunklen Staat und einem Sumpfsäuberer im verhafteten Staat vorbereiten, und Soldaten und Geld in Kriege gesteckt werden, die nicht zu gewinnen sind.Trotz der offensichtlichen Beweise für eine verärgerte Gesellschaft und eine Wirtschaft, die sich nach der Verhängung des Mandats im offenen Niedergang befindet, wollen einige Leute immer noch an das ikonische Amerika glauben (verhandeln) und wenden sich intuitiv an die öffentlichen "Experten", um eine Wunderlösung zu finden. Aber wie ich schon mit Fakten und nicht mit Beschimpfungen gewarnt habe: Bitte trauen Sie den Experten nicht.Das Gezeter und die Schlagzeilen unserer geistigen Zwerge in DC lenken geschickt von den aktuellen Wahrheiten ab, aber wie mein Kollege Egon von Greyerz kürzlich sachlich klarstellte, ist die Wahrheit für politische Entscheidungsträger so tödlich wie Knoblauch für Vampire. Das wiederum ist deprimierend. Und nach dem aktuellen Zeitgeist (und den klinischen Depressions-/Angstdaten von Big Pharma) ist Amerika heute genau dort, wo es deprimiert ist.Nachdem wir nun Leugnen, Wut, Feilschen und Depression hinter uns gelassen haben, ist es an der Zeit, die Rezession zu akzeptieren, die unsere Oberhäupter nicht wahrhaben wollen. Die Akzeptanz ermöglicht es uns zumindest, selbst in den schlimmsten Situationen zu denken und dann zu handeln.Also dann: Was können wir akzeptieren, erwarte und folglich tun, während unsere politischen Entscheidungsträger um Stimmen kämpfen wie Esel um Heu?Die kurze Antwort lautet wie folgt: Machen Sie sich auf eine Achterbahnfahrt zwischen Deflation und Inflation gefasst, gefolgt von einer Volatilität der Anleihen und einer währungstötenden Welle von Falschgeld. Und warum? Weil Mathe und Geschichte immer noch eine Rolle spielen. Ob zugegeben oder versteckt, Rezessionen neigen dazu, den Steuereinnahmen die Flügel zu stutzen. Aber was hat das mit den Märkten, den Währungen und, nun ja... mit uns allen zu tun? Eigentlich eine ganze Menge.In einer Rezession können wir vernünftigerweise von einem potenziellen Rückgang der Steuereinnahmen um 10% im Jahr 2024 ausgehen. Dies wird zur gleichen Zeit eintreten, in der die Ausgaben für Sozialleistungen um 10% steigen. Das ist ein doppelter Schlag. Und wenn man dann noch (wie Luke Gromen es getan hat) einen durchschnittlichen Zinssatz von 4% für 2024 einbezieht, dann summieren sich all diese rezessionsbedingten Prozentzahlen zu einem starken Stück einfacher Mathematik, dem aber harte Tage bevorstehen.