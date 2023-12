Kingston Resources: Bohrergebnisse und gute News aus Papua-Neuguinea

Kingston heute mit Ergebnissen von zwei Bohrungen auf der Mineral Hill Mine in Australien: Link . Es wurde eine potenzielle Erweiterung der Eastern Ore Zone (EOZ) getestet und eine Bohrung zeigte sehr schöne hochgradige Gehalte. 22 Meter mit 4,58 g/t Gold inklusive 3 Meter mit 25,94 g/t Gold:Diese hochgradige Zone liegt nicht weit von den bestehenden Untertagegängen entfernt und könnte wohl relativ leicht und kostengünstig erreicht werden, sobald dort eine gewisse Masse bestätigt würde. Nachdem es für den Minensektor in Papua-Neuguinea in den vergangenen Jahren eigentlich nur schlechte Neuigkeiten gehagelt hat, geht nun eines der größten Minenprojekte des Landes wieder "online". Barrick Gold gab bekannt, dass die Porgera Mine noch im Dezember wieder in Betrieb genommen werden soll: Link Nach einer langen Produktionsunterbrechung und einer Neustrukturierung der Eigentumsverhältnisse geht diese wichtige Mine wieder in Betrieb. Kingston Resources hält das Misima Goldprojekt in Papua-Neuguinea, für das bereits eine finale Machbarkeitsstudie erstellt wurde. Die Ressource ist mit 3,8 Millionen Unzen Gold und 22 Millionen Unzen Silber beachtlich, auch konnten schon 1,73 Millionen Unzen Gold in die Reserven eingestellt werden:Aktuell erhält Kingston so gut wie keinen Wert für das Projekt, da die Lage im Land in den vergangenen Jahren schwierig war. Die Hoffnung ist, dass mit dem erfolgreichen Re-Start von Porgera wieder Leben in den Minensektor des Landes kommt.Bei einem Börsenwert von 43 Millionen AUD kostet eine Unze Gold im Boden rund 11 AUD (7,50 USD).© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.