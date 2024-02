Kitco-Umfrage: Wall Street erwartet Preisrückgang, Main Street sieht Zunahme

Nachdem die Händler in der vorletzten Woche eine der ereignisärmsten Wochen für Edelmetalle seit Monaten erlebt hatten, kehrte in der letzten Woche die Dramatik auf den Goldmarkt zurück, mit großen Ausschlägen als Reaktion auf wichtige Daten und Reden der Fed. Das berichtet Kitco News im Rahmen der regulären Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 12 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren nur zwei (17%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Acht (66%) Analysten erwarten einen Preisrückgang, während zwei (17%) eher neutral eingestellt blieben.Außerdem gaben 123 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 66 (54%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigt. 27 (22%) prognostizieren einen niedrigeren Preis, während 30 (24%) Seitwärtsentwicklungen erwarten.© Redaktion GoldSeiten.de