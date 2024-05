Kupfer-Short-Squeeze in New York erschüttert Metallmärkte

Ein massives Auseinanderklaffen der Preise für Kupfer, das in New York und an anderen Rohstoffbörsen gehandelt wird, hat den Weltmarkt für das Metall erschüttert und eine hektische Suche nach Beständen für den Versand in die USA ausgelöst, berichtet Yahoo Finance in Berufung auf Bloomberg. Der Grund für diese Störung ist ein Short Squeeze, der die Preise an der Comex-Börse in den letzten Tagen in die Höhe getrieben hat.Der Aufschlag der New Yorker Kupferfutures gegenüber dem Preis an der Londoner Metallbörse ist auf ein noch nie dagewesenes Niveau von über 1.200 Dollar je Tonne gestiegen, während die Differenz normalerweise nur wenige Dollar beträgt. Der Ausbruch dieser Preisspanne hat wichtige Akteure - von chinesischen Händlern bis hin zu quantitativen Hedgefonds - auf dem falschen Fuß erwischt, von denen einige nun händeringend nach Metall suchen, das sie gegen auslaufende Terminkontrakte liefern können."Im Großen und Ganzen gibt es neue Investmentfonds, die ihr Investment in Kupfer aus einer Vielzahl von Gründen verstärken, und obwohl dies ein globaler Trend ist, ist ein großer Teil dieser Investitionen in die Comex geflossen", meinte Matthew Heap, Portfoliomanager bei Orion Resource Partners, dem größten auf Metalle spezialisierten Fondsmanager. Die Differenz von mehr als 1.000 Dollar je Tonne zwischen der Comex und London sei "etwas, das man noch nie zuvor gesehen hat", erklärte auch Colin Hamilton, Managing Director für Rohstoffforschung bei BMO Capital Markets. "Es gab eine Verknappung der Short-Positionen bei Vertragsablauf, was die Entwicklung noch verschärft hat."Short Squeezes sind auf den Rohstoffmärkten nichts Neues und führen oft zu einem wilden Gerangel um die Versorgung mit Rohstoffen, die den Papierverträgen zugrunde liegen. Im Jahr 2020 beispielsweise, als COVID einen Großteil der Welt abriegelte, stürzten sich die Goldhändler auf die Verschiffung des Metalls, um eine ähnliche Diskrepanz zwischen den Goldpreisen in New York und London auszugleichen. Der derzeitige Engpass bei Kupfer an der Comex hat einen ähnlichen Ansturm auf Kupferlieferungen in die USA ausgelöst. Chinesische Händler haben die letzten 24 Stunden damit verbracht, bei Schifffahrtsunternehmen anzurufen, um zu versuchen, den Transport in die USA zu sichern, so mit der Angelegenheit vertraute Personen.© Redaktion GoldSeiten.de