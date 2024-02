Joe Cavatoni: Rekord-Gesamtnachfrage im Jahr 2023  wie geht es mit Gold weiter?

Joe Cavatoni, Marktstratege für Nord- und Südamerika beim World Gold Council, sprach mit dem Investing News Network über die Goldnachfrage im Jahr 2023 und hob die anhaltend starken Käufe der Zentralbanken hervor. Angeführt von China belief sich die Nachfrage dieser Einrichtungen im vergangenen Jahr auf 1.037,4 Tonnen und lag damit nur 45 Tonnen unter dem Rekordwert von 2022.Hinter China, das 224,88 Tonnen Gold aufnahm, folgten Polen mit 130,03 Tonnen und Singapur mit 76,51 Tonnen. "Ich denke, dass das Tempo, in dem die Zentralbanken weiterhin Gold in ihre Portfolios aufnehmen – insbesondere die Zentralbanken der Schwellenländer, die ein großes Dollar- und Euro-Engagement haben – weiterhin ein starkes Argument ist", meint Cavatoni über das Jahr 2024.Während die Zentralbanken im vergangenen Jahr eifrige Goldkäufer waren, sank die Investmentnachfrage auf ein Zehnjahrestief von 945,1 Tonnen. Laut dem Experten ist dieser Rückgang das dritte Jahr in Folge auf Abflüsse aus börsengehandelten Fonds zurückzuführen. Auch die Investitionen in Barren und Münzen waren mit einem Minus von 3% gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig.Die Gesamtnachfrage nach Gold ohne OTC belief sich im Jahr 2023 auf 4.448,4 Millionen Tonnen, während die Nachfrage einschließlich OTC und Lagerbeständen mit 4.899 Millionen Tonnen den höchsten Stand aller Zeiten erreichte. Die Minenproduktion belief sich auf 3.644,4 Millionen Tonnen, was einem Anstieg von 1% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Mit Blick auf die mögliche Entwicklung des Goldpreises im Jahr 2024 sagte Cavatoni, dass es wichtig sei, die US-Zentralbank im Auge zu behalten."Wir werden sehen, wann und wie sich die Fed mit dem Zinsniveau und dem Zyklus befasst. Das wird uns den Ausbruch bescheren. Je nachdem, wie sich die Geldpolitik entwickelt, kann es ganz einfach zu einer weiteren starken Performance kommen, wie wir sie 2023 gesehen haben", sagt er.Er führt weiter aus: "Damit geht ein sehr, sehr starkes Argument für das systemische Risiko, das Ereignisrisiko und das Absicherungsrisiko einher, das zeitgleich mit einer sehr, sehr volatilen geopolitischen Landschaft auftritt, die immer komplizierter wird, noch während wir hier sprechen ... Sie haben also ein strategisches Argument im Bezug darauf, wann und wie sich die Geldpolitik entwickelt, aber Sie haben auch diesen taktischen, sich bewegenden Markt in Bezug auf geopolitische und politische Ereignisse, die Gold als sichere Anlage ganz oben auf der Agenda halten könnten."© Redaktion GoldSeiten.de