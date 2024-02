Gold- und Silberpreis erreichten 1980 ihren Höhepunkt

Silberpreis - 100-jähriger, historischer Chart

Silberpreis (inflationsbereinigt) - 100-jähriger, historischer Chart

Silberpreis (inflationsbereinigt), 1971 bis 2024

Goldpreis - 100-jähriger, historischer Chart

In realen (inflationsbereinigten) Dollar erreichte sowohl der Gold- als auch der Silberpreis im Jahr 1980 seinen Höchststand. Wir werden uns Charts für die beiden Metalle ansehen und ihre Anwendbarkeit auf die aktuellen Preiserwartungen diskutieren. Fangen wir mit Silber an.Der erste Chart ( Quelle ) für Silber ist ein Verlauf für das letzte Jahrhundert, basierend auf den durchschnittlichen monatlichen Schlusskursen...Die aufsteigende Trendlinie, die bis Mitte der 1930er Jahre zurückreicht, mag verlockend erscheinen, insbesondere für einen geduldigen langfristigen Anleger. Aber wie wir wissen, müssen wir bei der Betrachtung längerfristiger Charts oder bei der Erstellung von Prognosen für eine Vielzahl von Dingen, wie z. B. Investitionen (Aktien, Immobilien usw.), Umsätze, Geschäftskosten, Ruhestandsplanung usw., die Auswirkungen der Inflation berücksichtigen. In diesem Fall sind wir speziell an den Auswirkungen der Inflation auf den Silberpreis im letzten Jahrhundert interessiert.Mit anderen Worten: Wie viel von dem Preisanstieg des Silbers von 28 Dollar im Jahr 1932 auf derzeit 23 Dollar wird durch "reale" Gewinne repräsentiert und wie viel von diesem Anstieg ist einfach auf "die Auswirkungen der Inflation" zurückzuführen. Unten finden Sie einen zweiten Chart. Der Preisverlauf ist derselbe wie im ersten Chart, mit dem Unterschied, dass die Preise um die Auswirkungen der Inflation bereinigt wurden...Die aufsteigende Trendlinie aus dem ersten Chart ist viel gedämpfter und die Volatilität ist extremer. Wie bereits erwähnt, hat der Silberpreis 1980 seinen Höchststand erreicht. Außerdem ist jeder nachfolgende Höchststand folgerichtig niedriger als der vorhergehende. Hier ist ein weiterer Chart für Silber, der verdeutlichen soll, wie schlecht sich der Silberpreis in der Vergangenheit entwickelt hat...Im Oktober 1971 lag der Silberpreis bei 1,31 Dollar. Von da an stieg er auf einen Höchststand von 5,78 Dollar im Februar 1974. In heutigen inflationsbereinigten Dollar beträgt der Preis von 5,78 Dollar im Februar 1974 jetzt 37,59 Dollar. Das bedeutet, dass der aktuelle Silberpreis von knapp 23,00 Dollar je Unze um 39% billiger ist als im Februar 1974. Anders ausgedrückt: Der aktuelle Silberpreis von 23,00 Dollar entspricht 3,52 Dollar in konstanten Dollar (Basis 1974). Bedenken Sie, dass dies acht Jahre vor dem Allzeithoch des Silberpreises im Jahr 1980 war.Im Januar 1980 lag der durchschnittliche monatliche Schlusskurs für Silber bei 36 Dollar je Unze. Es ist ziemlich leicht zu erkennen, dass der heutige Silberpreis von 23 Dollar erheblich niedriger ist als der Höchststand von 36 Dollar im Januar 1980. Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Aktie bei 36 gekauft und sie wäre auf 23 gefallen; Sie hätten einen Verlust von 36% erlitten. Sie wären nicht glücklich darüber, vor allem, wenn man bedenkt, dass Sie diese Aktie 44 Jahre lang gehalten haben. Die lange Haltedauer macht den Verlust noch viel schlimmer, denn in konstanten Dollar beträgt der reale Verlust 83% (gegenüber dem inflationsbereinigten Höchststand von 140 Dollar im Januar 1980).Wie bei Silber ist unser erster Chart ( Quelle ) für Gold eine jahrhundertelange Preisentwicklung...