Gold nimmt nochmals Anlauf

Quelle Chart: stock3

Der Goldpreis konnte in der vergangenen Woche Schlimmeres verhindern. Denn im Zuge der weiteren Preisschwäche touchierte das edle Metall die Unterstützung bei 1.984 USD, nachdem zuvor bereits das wichtige Level der runden 2.000 USD-Marke unterschritten wurde.Seit nunmehr drei Handelstagen läuft daher der "Rebound" und in Kürze dürfte es an der kurzfristigen Abwärtstrendlinie des frisch etablierten Abwärtstrendkanals spannend werden. Ein Ausbruch über 2.030 USD würde hierbei weiteres Potenzial auf der Oberseite in Richtung der Widerstandszone von 2.066 bis 2.075 USD eröffnen, bevor darüber das nominale Allzeithoch bei rund 2.136 USD rufen dürfte.Prallt das Edelmetall jedoch wieder an der Trendlinie ab, könnte sich ein neuer Abwärtsimpuls bis unter 1.984 USD entwickeln. Das charttechnische Abwärtsziel wäre im Bereich rund um 1.932 USD zu definieren.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.