Ein weiteres Argument für physisches Gold

Letzte Woche veröffentlichte Newmont Mining seine jüngsten Quartalsergebnisse, und zu sagen, dass diese "enttäuschend" waren, wäre eine ziemliche Untertreibung. Der Kurs der Newmont-Aktie ist daraufhin stark gefallen und hat schließlich neue Fünfjahrestiefs erreicht. Am besten beginnen wir diesen Beitrag mit einem Link zu Newmonts letztem Ergebnisbericht. Vielleicht sollten Sie sich eine Minute Zeit nehmen, um ihn durchzulesen?Während sich der Bericht oberflächlich betrachtet ganz gut anhört, reagierte der Markt auf die Nachricht mit einem lauten Knall. Am Tag der Veröffentlichung der Ergebnisse fielen die Newmont-Aktien um 2,43 Dollar oder 7,3% auf 30,89 Dollar. In den beiden darauffolgenden Handelstagen ist die Aktie weiter gefallen. Während ich diese Zeilen am 26. Februar schreibe, steht Newmont bei 30,05 Dollar, dem niedrigsten Kurs seit dem 10. Mai 2019. Sie sollten auch bedenken, dass die Aktien in knapp zwei Jahren um über 60% gefallen sind.Es kommt noch schlimmer. Newmont-Aktien sind nicht nur billiger als vor fünf Jahren, sondern auch billiger als vor 20 Jahren! Sicher, es gab Höhen und Tiefen, und aktive Händler mit perfekter Voraussicht konnten auf dem Weg dorthin einige Gewinne erzielen. Aber wie kann man eine langfristige Investition in ein Unternehmen rechtfertigen, das zwei Jahrzehnte lang seitwärts tendiert, während der Preis seines wichtigsten Produkts um das Fünffache steigt?Das soll nicht heißen, dass es im Bergbausektor kein anständiges Fiatgeld zu verdienen gibt. Das gibt es. Mein Freund Eric Sprott hat im Laufe der Jahrzehnte Hunderte von Millionen Dollar verdient, indem er die richtigen Investitionen zur richtigen Zeit aufgespürt und entdeckt hat. Aber er ist Eric Sprott und ich bin es nicht. Und Sie sind es auch nicht. Sie und ich, als gewöhnliche Sterbliche, sind auf uns allein gestellt, wenn es darum geht, gute von schlechten Bergbauunternehmen zu unterscheiden. Daher ist es recht einfach, ein Unternehmen wie Newmont - den größten Goldminenbetreiber der Welt - zu betrachten und zu denken, dass es eine großartige Hebelwirkung auf den Goldpreis hat. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Der Chart lügt nicht!Was bringt es also, Sie darauf aufmerksam zu machen? Sicher, es gibt Zeiten, in denen es profitabel sein kann, Bergbauaktien zu besitzen und zu handeln. Wenn die Gold- und Silberpreise einen robusten Aufwärtstrend erleben, übertreffen die Aktien die Metalle oft deutlich. In den ersten acht Monaten des Jahres 2016 stieg der Goldpreis beispielsweise um 25%, während der HUI-Bergbauaktienindex um 250% zulegte! Das war ein großer Spaß, und wir alle dachten, wir wären brillant! Auf diese kurzen Aufschwünge folgten jedoch immer lange, langwierige und ausgedehnte Pullbacks.Und manchmal sind diese Pullbacks so tief, dass neue Tiefststände erreicht werden, die alle vorherigen Gewinne vollständig zunichte machen, obwohl der Gold- (oder Silber-) Preis stabil oder leicht höher bleibt. Schauen Sie sich noch einmal die obigen Charts an. 20 Jahre Newmont und 20 Jahre Gold. Welche Schlussfolgerung ziehen Sie daraus? Für mich stellt sich die Frage, warum ich auf lange Sicht Bergbauaktien besitze. Ja, wenn die Preise über 2.100 Dollar für Gold und 28 Dollar für Silber ausbrechen, werden die Bergbauaktien wieder eine explosive Rally erleben. Ja, das wird wieder viel Spaß machen, und ja, ich hoffe, dass ich daran teilhaben kann.Die einfachste und bei weitem beste Option für regelmäßige Anleger wie mich ist jedoch der Besitz des physischen Metalls selbst. Physisches Gold und Silber sind eine eigene Anlageklasse. Sie sind Geld. Sie sind eine finanzielle Versicherung und Ihr einziger Schutz gegen den Wahnsinn der Politiker und ihrer Banker. Auch wenn Investitionen in den Bergbausektor Spaß machen und bisweilen profitabel sein können, bleibt die beste Alternative für die meisten Menschen, mich eingeschlossen, physisches Metall. Physisches Gold. Physisches Silber. Sicher und geschützt gelagert. Keine Kopfschmerzen. Kein Ärger. Und keine Unternehmenszahlen, die nach unten überraschen.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 26. Februar 2024 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.