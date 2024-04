Gold bricht erneut alle Rekorde

Wie Reuters berichtet, setzt der Goldpreis seine Rekordjagd am Mittwoch fort, da Befürchtungen über Inflationsdruck die Nachfrage nach Gold als Absicherung ankurbelten, während Händler Zweifel über eine bevorstehende Zinssenkung in den USA und steigende Staatsanleiherenditen abtaten. "Gold wird weiterhin als sicherer Hafen angesehen, da die Ukraine ihre Angriffe auf die russische Ölinfrastruktur fortsetzt und die steigenden US-Renditen sowie die Aussicht, dass die Fed die Zinsen im Juni nicht senken wird, ignoriert werden", so Matt Simpson, Senior Analyst bei City Index.Die Entscheidungsträger der Federal Reserve erklärten am Dienstag, dass sie es für "vernünftig" hielten, die US-Zinsen in diesem Jahr dreimal zu senken, obwohl die jüngsten stärkeren Wirtschaftsdaten bei den Anlegern Zweifel daran geweckt hatten. Die Daten dieser Woche zeigten, dass das verarbeitende Gewerbe in den USA einen unerwarteten Aufschwung erlebte, während der Anstieg der Rohstoffpreise Befürchtungen über ein Wiederaufleben der Inflation aufkommen ließ. "Der allgemeine Anstieg der Rohstoffpreise birgt das Risiko einer neuen Inflationsrunde – vielleicht sichern sich Investoren gegen Inflation ab", meinte Simpson.Gold, das als Absicherung gegen Inflation und als sicherer Hafen in Zeiten politischer und wirtschaftlicher Unsicherheit gilt, hat in diesem Jahr bisher um mehr als 10,8% zugelegt und steht vor dem siebten Anstieg in Folge. "Im Moment spürt Gold, dass die Inflation eine größere Rolle spielt als die Zinsen, und ein Teil der Dynamik wird auch von Spekulanten, Hedgefonds und Rohstofffonds angetrieben, die Gold kaufen, sobald ihre quantitativen Systeme ihnen Signale geben", bemerkte Marex-Analyst Edward Meir.Ein Artikel von Investing.com fügte noch hinzu, dass die kritische Lage in Taiwan, verursacht durch ein verheerendes Erdbeben, der Risikobereitschaft einen erneuten Dämpfer verpassen würde, nachdem die Infrastruktur der Insel und die wichtigsten Chipfabriken erschüttert und gleichzeitig Tsunami-Warnungen in Teilen Japans ausgelöst wurden.© Redaktion GoldSeiten.de