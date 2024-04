Bank of America: 2.400 $ dieses Jahr  weniger Abhängigkeit von Zinssenkungen

Die Bank of America gehörte zu den Banken, die sich auf dem Weg ins Jahr 2024 optimistisch über Gold geäußert haben, und alles, was sie in diesem Jahr gesehen haben, hat sie, laut Kitco News , in ihrer Überzeugung bestärkt. In einer am Dienstag veröffentlichten Notiz bekräftigten die Rohstoffanalysten unter der Leitung von Michael Widmer ihre Erwartung, dass der Goldpreis in diesem Jahr auf 2.400 US-Dollar je Unze steigen wird. Im Dezember hatte Widmer erklärt, er erwarte eine Goldrally, wenn die US-Notenbank tatsächlich mit Zinssenkungen beginne. An dieser Haltung hat sich wenig geändert. "Wir hatten zuvor eine Preisschätzung von 2.400 $ pro Unze vorgeschlagen, wenn die Fed die Zinsen im ersten Quartal senkt, und wir halten an dieser Schätzung für dieses Jahr fest, auch wenn die Zinssenkungen später kommen", so Widmer in dem Bericht.Der optimistische Ausblick der Bank of America kommt zu einer Zeit, in der das Edelmetall im vergangenen Monat kräftig zugelegt und ein Rekordhoch nach dem anderen erreicht hat. Seit den Tiefstständen von Mitte Februar knapp über 2.000 $ je Unze hat der Goldpreis um mehr als 15% zugelegt. Der Goldpreis erholte sich, obwohl der US-Dollar und die Anleiherenditen auf hohem Niveau notierten. Er trotze nicht nur den bewährten Marktverhältnissen, sondern die Preise sind auch gestiegen, während westliche Investoren das Edelmetall weitgehend ignoriert haben.Widmer merkte ebenfalls an, dass die physische Nachfrage durch chinesische und indische Anleger und Zentralbanken den Goldpreis bis 2024 stützen werde. Die People's Bank of China sei unter den Zentralbanken führend und beeinflusse auch die chinesischen Privatanleger, sagte Widmer. "Die Schmuckverkäufe und die nicht-monetären Goldimporte haben Anfang des Jahres Rekordhöhen erreicht. Bis zu einem gewissen Grad spiegelt dieses Interesse den Mangel an Alternativen für chinesische Anleger wider, da die Aktien- und Immobilienmärkte nach wie vor nicht besonders attraktiv sind", schrieb er.In der Zwischenzeit hat die Bank of America westliche Investoren nicht völlig abgewiesen. Widmer erklärte, dass diese Stütze des Goldmarktes zurückkehren dürfte, wenn die US-Notenbank tatsächlich ihren neuen Lockerungszyklus einleitet. "Wenn die US-Notenbank die Zinsen senkt, dürften die Anleger wieder in den Markt zurückkehren und auch die möglicherweise geringere Nachfrage nach chinesischen Anlagen ausgleichen, wenn sich die Stimmung in dem asiatischen Land verbessert und die Wirtschaft wieder anzieht."© Redaktion GoldSeiten.de