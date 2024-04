Es bebt überall!!

Es bebt an allen Ecken und Enden. Mitarbeiter von ARD, ZDF und Deutschlandradio beklagen Zustände, die Kritiker schon seit vielen Jahren bemängeln, u.a. Unausgewogenheit und politische Einflußnahme.Gold und Silber sind stark, doch nutzen viele Deutsche die hohen Preise zum Verkauf. Eine kluge Entscheidung?Nach dem Angriff auf die iranische Botschaft in Damaskus erwartet Israel einen iranischen Angriff und kündigt eine "starke Antwort" an. Das Gerede über Nato-Truppen in der Ukraine verstummt nicht, im Gegenteil. Angeblich soll Frankreich planen, einen Teil der Fremdenlegion zu entsenden und laut US-Berater Luttwak beabsichtigen mehrere europäische Länder die Entsendung von Truppen.In den USA könnte sich bald ein biblisches Ereignis abspielen, das Auftreten von Massen an Zikaden, wie es so seit Jahrzehnten oder gar 200 Jahren nicht mehr stattfand.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)