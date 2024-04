Volatilität am Goldmarkt

Der Dow Jones schloss zwar vorletzte Woche mit einem BEV von Null, brach dann aber letzte Woche unter sein BEV-Niveau von -3% und schloss die Woche mit einem BEV von -2,27%. Ist die Rally vorbei? Möglicherweise, aber solange der Dow Jones nicht tatsächlich unter seine BEV -5%-Linie bricht und damit unter die Scoring-Position fällt (BEV -0,01% bis -4,99%), gehe ich davon aus, dass der Anstieg des Dow Jones weitergehen wird.Sollte der Dow Jones unter einem BEV von -5,00% schließen, kann er sich immer noch auf neue Allzeithochs (BEV-Nullen) erholen. Sollte der Dow Jones jedoch unter die BEV-Linie von -5% fallen, muss vielleicht jemand, der im Markt engagiert ist, einen großen Teil seiner Positionen verkaufen, da man mit Gewinnmitnahmen nicht pleite gehen wird. So wie es aussieht, werde ich zum Wochenschluss nicht zu bearisch auf den Aktienmarkt reagieren, solange der Dow Jones nicht unter seine BEV-10%-Linie im untenstehenden BEV-Chart fällt.In diesem BEV-Chart haben wir zwei Beispiele für einen Dow-Jones-Marktanstieg, die Trump- und die Nicht-QE4-Rally, die wir studieren können. Beide Anstiege blieben ein Jahr lang oder länger in der Gewinnzone. Daraus lässt sich einiges lernen, auch über den Absturz des Dow Jones Anfang 2020, als der FOMC den Finanzmarkt mit ihrem massiven Nicht-QE4 überschwemmte, um die "Marktbewertungen zu stabilisieren".Wird das wieder passieren, ein QE5 bei der nächsten großen Abwärtsbewegung des Dow Jones? Ich denke schon, aber wer weiß das schon mit Sicherheit? Es kann sein, dass sie nichts tun, bis der Dow Jones weit unter 50% seines letzten Allzeithochs liegt, bevor sie versuchen, den Markt zu "stabilisieren". Wenn der Dow Jones heute jedoch kurzfristig 10% von seinem letzten Allzeithoch entfernt ist, scheint das ein verdammt guter Grund zu sein, aus dem Aktienmarkt auszusteigen und erst dann zurückzukehren, wenn er wieder über seine -5%-BEV-Linie gestiegen ist.Aber in dieser Phase eines Bullenmarktes an der Wall Street, wenn er sich einem Markthoch nähert, bleibt für die Bullen nicht mehr viel übrig, wenn der Dow Jones weiter steigt. Dies ist die Phase des Bullenmarktzyklus, in der das Risiko überwiegt und die Belohnung für das Eingehen des Risikos gering ist. Ich interessiere mich nicht im Geringsten für den Aktienmarkt und werde es auch für lange Zeit nicht tun. Was würde mein Interesse am Aktienmarkt wieder wecken? Wenn ich sehe, dass die Dividende des Dow Jones bei weit über 6% liegt, was seit über 40 Jahren nicht mehr der Fall war.Zum ersten Mal seit einigen Monaten gibt es in der nachstehenden Tabelle, in der die BEV-Werte dieser Woche für die wichtigsten Marktindices, die ich verfolge, aufgeführt sind, keine BEV-Nullen (neue Allzeithochs). Ein Zeichen für kommende Dinge? Möglicherweise. Aber solange der Dow Jones (Nr. 12) kein BEV von weniger als -5,0% aufweist, gehe ich davon aus, dass die Rally des Aktienmarktes noch nicht zu Ende ist.Meine Güte! Schauen Sie sich an, was Edelmetalle in dieser Woche in den obigen Performance-Tabellen geleistet haben. Gold belegte in dieser Woche mit einem Plus von 4,2% den ersten Platz, während die Aktienindices in dieser Woche überwiegend rückläufig waren. Eine Ausnahme bildet der XAU, der in dieser Woche von Platz 19 auf Platz 14 vorrückte und damit um über 7% zulegte. Der Star der Woche ist jedoch Silber, das von vorletzter Woche zur letzte Woche von Platz 13 auf Platz 3 aufstieg und um 9,86% zulegte, was einem Anstieg von fast 10% gegenüber der letzten Woche entspricht!Der Dow Jones in täglichen Balken unten zeigt besser, wie die Woche für den Aktienmarkt verlief, als sein BEV-Chart oben. Was ist von dieser Woche zu halten? Nun, eine so schlechte Woche hat der Dow Jones seit Oktober letzten Jahres nicht mehr erlebt. Das ist eine lange Zeit. Vielleicht war eine schlechte Woche in der letzten Woche also etwas, das der Markt verdient hat. Solange der Dow Jones nicht unter seiner BEV-5%-Linie schließt - eine Linie, die im nachstehenden Chart deutlich markiert ist - bleibe ich für den Aktienmarkt positiv gestimmt und erwarte, dass der Dow Jones in den kommenden Wochen über 40.000 steigt.Natürlich gibt es Dinge in der realen Welt, die den Aktienmarkt beeinflussen können, wie z. B. der Ölpreis. Wenn ich mir diesen Chart ansehe, scheint es mir, dass die Ölpreise seit ihrem Tiefpunkt im April 2020, während des Dow Jones Flash Crashs, gestiegen sind. Zweifellos floss ein Teil der "Liquidität" aus Powells "Nicht-QE4" in die Short-Seite des Ölmarktes und ließ den Ölpreis von seinem Allzeithoch im Juli 2008 um 88% fallen. Seitdem sind sie gestiegen, erreichten im Juni 2022 ihren Höchststand und korrigierten sich seitdem. Doch seit Mitte März ist der Ölpreis wieder über 80 Dollar je Barrel gestiegen und schloss letzte Woche bei 86,91 Dollar.Sagen Sie mir: Steigt der Ölpreis oder fällt er? Ich denke, der Ölpreis steigt. Ich glaube auch, dass der Ölpreis nur eine Cruise Missile davon entfernt ist, auf ein viel höheres Niveau zu explodieren, dank des derzeitigen Chaos im Nahen Osten. Wenn man sich diesen Chart ansieht, wird deutlich, dass der Ölpreis in Bewegung gerät - und zwar mit Macht. Als Marktenthusiast würde es mich nicht überraschen, wenn der Ölpreis seinen Höchststand vom Juni 2022 überschreiten würde - als Weihnachtsgeschenk von Herrn Bär an den Markt. Aber wie ich müssen Sie einfach abwarten, ob das passiert.