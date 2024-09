Die Zeit ist gekommen

Ich erinnere mich, wie ich als kleiner Junge auf langen Reisen meine Eltern fragte: "Sind wir schon da?" Später wurde ich für dieses lästige Verhalten bestraft, indem mir meine eigenen Kinder immer wieder die gleiche Frage stellten. Auf nationaler Ebene haben wir die gleiche Frage an die Fed gestellt. Ich glaube, jetzt können wir getrost sagen: "Wir sind da." Wenn keine außergewöhnlichen Ereignisse eintreten, wird die Federal Reserve diesen Monat endlich damit beginnen, ihre Zügel zu lockern. Jerome Powell selbst hat in seiner Rede auf der Fed-Konferenz in Jackson Hole fast schon versprochen, dass Zinssenkungen unmittelbar bevorstehen.Powells ikonischer Satz "Die Zeit ist reif für eine Anpassung der Politik" sorgte für Schlagzeilen, doch seine Rede enthielt noch weitere interessante Punkte. Sie war auch bewundernswert frei von der Fed-Doppeldeutigkeit, die uns oft noch mehr verwirrt. Powell schien die Gelegenheit zu genießen, endlich das zu verkünden, was er für eine gute Nachricht hält. Er hatte nicht unrecht.Die Inflation ist zwar immer noch zu hoch, hat sich aber deutlich verbessert. Die Arbeitslosigkeit ist gegenüber dem letztjährigen Tiefstand um fast 1 Prozentpunkt gestiegen, liegt aber immer noch auf niedrigem Niveau. Die Fed hat Spielraum, um die Geldpolitik etwas zu lockern. Doch das wird nichts daran ändern, dass wir uns in den nächsten Jahren auf eine schwere Schuldenkrise zubewegen werden. Ein Problem mag vorübergehen, aber ein viel größeres liegt noch vor uns.Für mich war der interessanteste Teil von Powells Rede sein Rückblick auf die Entstehung dieses Inflationszyklus und die Reaktion der Fed. Einiges davon hat etwas von einer "Siegesrunde", bei der ich mir nicht sicher bin, ob sie gerechtfertigt ist. Dennoch ist es ein interessanter Einblick in seine Denkweise und, so vermute ich, in seinen Wunsch, die Art und Weise zu gestalten, wie die Geschichte diesen Zeitraum aufzeichnen wird. Heute werden wir uns Powells Rede ansehen und sie mit dem vergleichen, was sonst in Washington passiert.Ich habe Jerome Powell eine Menge Kummer bereitet, aber auch ein paar lobende Worte gefunden. Das Gleiche gilt für alle früheren Fed-Vorsitzenden. Auf die Gefahr hin, langjährige Leser zu überraschen, empfehle ich daher seine Rede in Jackson Hole, auch wenn sie etwas revisionistisch ist. Dies ist sein Kerngedanke und wird sein Handeln in den nächsten 17 Monaten seiner Amtszeit widerspiegeln. Vielleicht möchten Sie zuerst die Abschrift lesen und dann hierher zurückkommen, um meine Kommentare zu lesen.Denken Sie daran, dass Powell und sein Stab wussten, dass diese Rede kritisch war. Sie können darauf wetten, dass sie über jedes Wort diskutiert haben. Powell hat sich genau überlegt, was er sagen wollte und wie er es sagen wollte, und dann genau das gesagt, was er sagen wollte. Einiges davon mag falsch sein, aber es ist nicht zufällig. Zunächst sprach er über die kurzfristigen Wirtschaftsaussichten."Die Inflation ist unserem Ziel jetzt viel näher gekommen, denn die Preise sind in den letzten 12 Monaten um 2,5% gestiegen. Nach einer Pause zu Beginn dieses Jahres haben wir wieder Fortschritte in Richtung unseres 2%-Ziels gemacht. Meine Zuversicht ist gewachsen, dass sich die Inflation auf einem nachhaltigen Weg zurück zu 2% befindet."Beachten Sie die Änderung des Pronomens von "unser Ziel" zu "meine Zuversicht", dass die Inflation auf dieses Ziel zugeht. Warum sagt er das so? Vielleicht weiß er, dass andere politische Entscheidungsträger seine Zuversicht nicht teilen. Wie bereits erwähnt, erhielt Powells Satz "Die Zeit ist gekommen" die meiste Aufmerksamkeit in der Presse, während der folgende Satz weniger Beachtung fand."Die Zeit für eine Anpassung der Politik ist gekommen. Die Richtung ist klar, und der Zeitpunkt und das Tempo der Zinssenkungen werden von den eingehenden Daten, den sich entwickelnden Aussichten und dem Gleichgewicht der Risiken abhängen."Meiner Meinung nach ist dies ein subtiler, aber wichtiger Wandel. Die FOMC-Mitglieder sind von "Wir haben noch nicht entschieden, was zu tun ist" zu "Wir haben entschieden, was zu tun ist, wenn sich nichts ändert" übergegangen. Sie sind auf dem besten Weg, die Geldpolitik zu lockern, streiten sich aber noch über die Details. Man beachte auch, dass Powell "den Zeitpunkt und das Tempo" von Zinssenkungen erwähnt.Das deutet auf die Möglichkeit hin, dass die Zinssenkungen, sobald sie beginnen, nicht nur in 25-Basispunkt-Schritten erfolgen könnten. (Mehr dazu, wann sie möglicherweise weitere Zinssenkungen vornehmen, weiter unten). Zum Schluss noch eine kleine, aber aufschlussreiche Anmerkung in der Art und Weise, wie Powell die aktuelle Politik beschreibt."Wir haben unseren Leitzins seit Juli 2023 auf dem derzeitigen restriktiven Niveau gehalten."Es stimmt, dass der Leitzins seit Juli 2023 auf dem aktuellen Niveau ist. Aber Powell geht noch weiter und bezeichnet es als restriktives Niveau.Powell verbrachte den größten Teil seines kurzen Auftritts in Jackson Hole mit einem Rückblick auf den jüngsten Inflationszyklus. Seiner Meinung nach hatte die Fed wenig mit dem Anstieg der Inflation und viel mit ihrem Rückgang zu tun. Zur aggressiven Reaktion der Fed auf die COVID sagte Powell: "Bei der Fed haben wir unsere Befugnisse in einem noch nie dagewesenen Ausmaß genutzt, um das Finanzsystem zu stabilisieren und eine wirtschaftliche Depression abzuwehren."Ich habe es nicht nachgeprüft, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass amtierende Fed-Vorsitzende das Wort "Depression" nicht oft in dem Sinne verwenden, wie er es tat. Powell sagt, dass eine Depression Anfang 2020 nicht nur möglich war, sondern unmittelbar bevorstand, und dass die Maßnahmen der Fed dazu beigetragen haben, sie zu verhindern. Über den letzten Teil kann man streiten, aber wichtig ist, dass Powell nicht nur daran glaubt, sondern es auch nicht bereut. Er fuhr fort:"Nach einer historisch tiefen, aber kurzen Rezession begann die Wirtschaft Mitte 2020 wieder zu wachsen. Als die Risiken eines schweren, ausgedehnten Abschwungs zurückgingen und sich die Wirtschaft wieder erholte, bestand die Gefahr, dass sich die schmerzhaft langsame Erholung, die auf die globale Finanzkrise folgte, wiederholen würde."Wenn das Risiko einer Wiederholung des "schmerzhaft langsamen Aufschwungs" für sie an erster Stelle stand, lässt das die Entscheidungsträger der Fed wie Generäle im letzten Krieg aussehen. Tatsächlich war COVID überhaupt nicht mit der Großen Finanzkrise vergleichbar. Es handelte sich um ein anderes Tier, das einen anderen Ansatz erforderte. Ein Zeichen dafür sollte sein, dass diese Ära, anders als die Zeit nach der GFC, schnell inflationär wurde. Powell beschrieb ihr Auftreten.