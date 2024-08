Die Hungerspiele: Die Fed-Version

Quelle: Apollo Global

Quelle: Apollo Global

Quelle: Apollo Global

Quelle: Apollo Global

Die Federal Reserve sitzt zwischen dem Felsen von Gibraltar und den Rocky Mountains fest. Die Daten, die sie zur Erklärung ihrer politischen Entscheidungen heranzieht, befinden sich offensichtlich im Wandel. Ein selbstbewusster Analytiker, der die widersprüchlichen Daten sieht, weiß, dass die richtige politische Entscheidung erst im Nachhinein zu verstehen ist. Geldpolitische Entscheidungen brauchen in der Regel 12 bis 18 Monate, um sich wirtschaftlich auszuwirken.Das bedeutet, dass sie das Unbekannte mindestens ein Jahr im Voraus vorhersagen müssen. Aus diesem Grund werden Zinssenkungen oft erst dann vorgenommen, wenn klar ist, dass die Wirtschaft - um es wirtschaftstechnisch auszudrücken - bereits am Boden liegt.In diesem Fall ließ die Fed die Inflation im Jahr 2021 außer Kontrolle geraten und begann erst dann mit der Straffung, als, wie wir in Texas sagen, das Pferd bereits aus dem Stall und auf der Straße nach Norden war. Nun scheint es, dass Powell und Co. bald mit einer Zinssenkung beginnen werden, obwohl die Inflation ihr "magisches" Inflationsziel von 2% noch nicht erreicht hat. Diesmal wollen sie der Kurve voraus sein. Aber das Problem mit Kurven ist, dass wir nicht um sie herum sehen können.Um es mit den Worten von Paul Simon zu sagen: Man kann jede Entscheidung rechtfertigen, je nachdem, welche Daten man sich ansieht, welche Daten man für die wichtigsten hält und welche Daten man in den Anhang verbannt. Das Problem ist, dass sie von ihrem Standpunkt aus etwas entscheiden müssen, weil sie sich selbst in eine Ecke gedrängt haben. Powell sang im Wesentlichen "See You in September". Welche Daten werden sie in den nur 47 Tagen zwischen jetzt und der Sitzung am 17. und 18. September sehen? Es könnte alles Mögliche sein... wie die Beschäftigungszahlen vom letzten Freitag. Aber werden sie den Markt enttäuschen wollen, nachdem sie es bereits angedeutet haben?Kurze Tirade. Zunächst einmal wird hier ein Punkt deutlich, den ich mehr als nur ein paar Mal angesprochen habe: Warum glauben wir, dass zwölf Menschen an einem Tisch sitzen und über den Preis der wichtigsten Ware der Welt entscheiden können - die Zinssätze für die Weltleitwährung. Der Markt ist durchaus in der Lage, diesen Zinssatz selbst festzulegen. Es ist die Hybris der Menschen, vor allem der Keynesianer und ihrer Nachkommen, die meinen, die Wirtschaft müsse von klugen und bedachten Menschen und nicht vom einfachen Volk gelenkt werden.Das ist die ganze Elitensache, über die ich schreibe. Ich meine, das sind ausgebildete Volkswirtschaftler, die buchstäblich ein ganzes Bataillon von noch besser ausgebildeten Volkswirtschaftler zu ihrer Verfügung haben, also sollten wir ihrem Urteil vertrauen. Ich meine, sehen Sie sich ihre Erfolgsbilanz an (man beachte den Sarkasmus - man nennt sie nicht ohne Grund die düstere Wissenschaft).Nachdem das nun geklärt ist, werden wir uns heute einige dieser widersprüchlichen Daten ansehen. Und in einem realistischeren und weniger selbstgerechten Ton erkennen wir an, dass die Fed eine sehr schwierige Entscheidung zu treffen hat. Wenn sie die Zinsen zu früh senkt, könnte die Inflation mit voller Wucht zurückkommen. Wenn sich die Wirtschaft wirklich abschwächt, könnte ein Verzicht auf Zinssenkungen eher zu einer Rezession als zu der von der Fed gewünschten sanften Landung führen. Ehrlich gesagt gibt es nicht genug Geld oder Prestige, um mich zu einer solchen Entscheidung zu bewegen. Es ist viel einfacher, den Montagmorgen zu analysieren.Beginnen wir mit den halbvollen Daten. Ich bin schon lange ein Fan von Torsten Sløk. Jetzt ist er bei Apollo (ich erinnere mich noch gut daran, wie er vor etwa zehn Jahren beim jährlichen Kundendinner sprach), wo er anscheinend freier ist, seine Meinung zu sagen. Er ist optimistisch und sagte schon vor Monaten, dass es in diesem Jahr keine Zinssenkungen geben wird, weil die Wirtschaft stark bleiben wird. Werfen wir einen Blick auf einige seiner Daten und Charts. Die Buchungen in der Gastronomie sind seit langem wieder auf dem Niveau von 2019:Der Flugverkehr ist solide und liegt über jedem der fünf vorangegangenen Jahre (2024 ist die rote Linie):Das wöchentliche Wachstum der Einzelhandelsumsätze ist solide:Torsten verfolgt eine Menge Daten, einige davon sind geheimnisvoll. Hier ist seine Zusammenfassung auf der Titelseite: