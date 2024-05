Firebird Metals Ltd.: Update

Gestern hatte ich einen Conference-Call mit dem Unternehmen und dieser hat mich in der Meinung bestärkt, dass Firebird auf dem richtigen Weg ist. Die größten Vorteile gegenüber der Konkurrenz sind die Kosten und das Tempo. Durch die Kooperation mit Partnern in China konnte Firebird Metals in kürzester Zeit das Labor mit Test-Produktion aufbauen und es waren auch schon westliche Interessenten vor Ort.Das Tempo, das man in China umsetzen kann, ist nicht zu vergleichen mit den westlichen Genehmigungsverfahren. Die anfängliche Capex für Firebird wird wohl grob bei einem Drittel der Konkurrenz liegen und das Management geht davon aus, bis spätestens Jahresende eine Produktionsentscheidung treffen zu können.Aktuell ist Mangan noch immer eine Nische, die von Investoren kaum beachtet wird. Doch die Auto- und Batterieindustrie braucht das Material und Firebird könnte hier eine wichtige Rolle spielen. Auch die Bewegung in der Aktie sieht gut aus. Es wird Material herausgekauft und das Volumen zieht mit dem Kurs an. Das gefällt mir gut.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.