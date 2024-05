Der erstaunliche Einbruch der Silbermünzprämien

Während sich blauäugige Anleger im Glanz eines Silberpreises sonnen, der am Freitag die Marke von 30 Dollar je Unze durchbrochen hat, scheint es ein guter Zeitpunkt zu sein, um zu überprüfen, was mit den Prämien für Silbermünzen geschehen ist. In den letzten vier Jahren habe ich mehrere Artikel über die Prämien für Silbermünzen geschrieben. Ich werde in diesem Artikel regelmäßig auf sie Bezug nehmen. Die meisten meiner Analysen und Kommentare beziehen sich auf U.S. Silver Eagles und U.S. Junk-Silbermünzen. In meinem Artikel "Silver Coin Premiums - Another Colapse? "sagte ich das Folgende:"... 1980 und 20 Jahre später im Jahr 2000 kam es zu einem massiven Rückgang der Prämien für US-Silbermünzen. Der letzte Einbruch der Silbermünzprämien liegt nun schon wieder etwas mehr als 20 Jahre zurück. Werden wir einen weiteren Einbruch der Prämien erleben?"und"Die Prämie für US-Silbermünzen stieg und brach in einer Zeit ein, als die Silberpreise in den späten 1970er Jahren dramatisch stiegen. In ähnlicher Weise explodierte die Prämie nach oben und brach dann zusammen, als die Silberpreise in den Jahren 2000-01 im Wesentlichen unverändert blieben. Möglicherweise ist es an der Zeit für einen erneuten Einbruch der Silbermünzprämie, der mit einem sinkenden Silberpreis einhergeht. Wie dem auch sei, es gibt nichts Historisches, das die Zahlung von Aufschlägen von 40% bis 50% und mehr (vor ein paar Jahren sogar 100%) rechtfertigen würde..."Der Aufschlag von 100% kam mitten in der COVID-Pandemie und dem erzwungenen Wirtschaftsstillstand (Sommer 2020) zustande:"Das verfügbare Angebot an Silber unterscheidet sich heute nicht von dem vor zwei Monaten. Es hat sich im Laufe der Jahre auch nicht in einer Weise verändert, die die Nachfrage nach Silber fördert oder dämpft. Was sich jedoch spürbar verändert hat, ist die Tatsache, dass einige Leute darauf bestehen, Silber in einer bestimmten Form zu besitzen, nämlich in Form von Silbermünzen/Silver Eagles, und dass sie bereit sind, für dieses Privileg lächerliche Aufschläge zu zahlen. In Anbetracht der Tatsache, dass die Prämien für US-Silver-Eagle-Münzen in der Vergangenheit ohnehin zu hoch waren und dass die meisten Unterbrechungen in den Versorgungskanälen vorübergehend sind und wahrscheinlich eher auf Reaktionen auf COVID-19 als auf die tatsächlichen Angebots-Nachfrage-Grundlagen für Silber selbst zurückzuführen sind, scheint es, dass die derzeitigen Prämien für Silbermünzen ungerechtfertigt sind." - (" Silver Coin Premiums – Factual And Farcical ")Dieser 100%ige Aufschlag für US-Silver-Eagle-Münzen beträgt jetzt 19% (31,50 Dollar plus 6 Dollar = 37,50 Dollar). Das ist ein Rückgang um mehr als 80% und bestätigt die "ungerechtfertigten und übermäßigen" Kosten, die den Käufern der Silver Eagles entstanden sind:"Kleine Kleinanleger tragen das Risiko, und es ist ein großes. So wie es jetzt aussieht, macht ein übermäßiger Aufschlag fast 40% des Wertes einer 1-Unzen-schweren Silver-Eagle-Münze aus. Die Geschichte zeigt, dass Aufschläge dieser Art in der Regel nicht haltbar sind." (" Silver Investors Have Money To Burn ")Der Aufschlag von 19% auf den Bullionpreis für Silver Eagles ist viel günstiger als jemals zuvor in der jüngeren Geschichte. Gegenwärtig sind jedoch US-Junk-Silbermünzen ein besserer Kauf. Zu anderen Zeiten in den letzten Jahren waren die Kosten für Junk-Silbermünzen ähnlich hoch wie die der Silver Eagles. Glücklicherweise sind die Prämien für US-Junk-Silbermünzen sowohl in absoluten Zahlen als auch im Verhältnis zu den Silver-Eagle-Münzen stärker zurückgegangen. Der derzeitige Aufschlag für Junk-Silbermünzen beträgt nur 8% und ist damit weniger als halb so hoch wie der von Silver Eagles mit 19%.Okay: Wenn jemand in der Lage war, Silver-Eagle-Münzen in der Nähe der Tiefststände für Silber Anfang 2020 zu kaufen, sagen wir 14Dollar bis 15 Dollar je Unze, wären die Gesamtkosten je Münze einschließlich Aufschlag 30 Dollar oder mehr gewesen. Bei einem Silberpreis von 31,50 Dollar pro Unze beträgt der Nettogewinn auf der Grundlage des Edelmetallgehalts 5%. Das ist nicht gerade ein Grund zum Prahlen. Wenn der Rückkaufpreis einen Teil der vorhandenen Prämie zurückgibt, kann die Gesamtrendite sogar 8% bis 9% betragen. Das ist immer noch keine große Sache, aber zumindest hat man seine Anschaffungskosten gedeckt. Das Problem ist, dass sich der Silberpreis seither mehr als verdoppelt hat, was bedeutet, dass der größte Teil dieses Preisanstiegs für den ursprünglich angefallenen Aufschlag von 90% bis 100% bezahlt wurde.Diejenigen Anleger, die im Spätsommer 2022 Silver Eagles kauften, hätten 18 Dollar bis 20 Dollar je Unze plus Aufschlag bezahlt. Das Aufgeld war zu diesem Zeitpunkt auf 70% gesunken, aber die Gesamtkosten je Münze hätten sich zwischen 30 Dollar und 35 Dollar je Münze bewegt. Die potenziellen Nettogewinne sind ähnlich wie im vorigen Beispiel und liegen zwischen 5% und 9%. Käufer von Junk-Silbermünzen hätten mit einem Aufschlag von etwa 45% bis 50% besser abgeschnitten. Der aktuelle Rückverkauf von US-Silbermünzen würde zu einem möglichen Gewinn von 15% bis 17% führen.Nicht so gut: Die meisten Anleger, die in den letzten Jahren Silver-Eagle-Münzen gekauft haben, können von Glück sagen, wenn sie versuchen, die Münzen jetzt wieder zu verkaufen. Es ist nicht unvernünftig zu vermuten, dass eine beträchtliche Anzahl von Silver Eagles zu Preisen von fast 40 Dollar je Münze gekauft wurde; in manchen Fällen sogar mehr. Das bedeutet Verluste im zweistelligen Bereich.Wenn Sie auf dem Markt für Silbermünzen sind, sind sie im Hinblick auf die Prämie derzeit ein relatives Schnäppchen. Wenn die Kosten für Sie keine Rolle spielen, kaufen Sie Silver Eagles. Wenn Sie Ihre Kaufkraft maximieren und ein Stück Geschichte erwerben möchten, sollten Sie US-Junk-Silbermünzen kaufen. Die Kehrseite der Medaille ist, dass die Prämien weiter sinken könnten, unabhängig davon, wie sich der Silberpreis weiter entwickelt. (siehe auch " Silver Coin Premiums Are Smaller, But... © Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 19. Mai 2024 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.