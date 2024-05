Das ist derb! Russland enteignet deutsche Banken!!

Deutschland macht sich bei Windrädern immer mehr von Importen aus China abhängig, ohne dabei genügend Hafenkapazitäten zu haben und mit dem Risiko, daß chinesische Hersteller "den Stecker ziehen" könnten.Die Rentenlücke wächst weiter, d.h. die Zuschüsse des Haushaltes und Beiträge sollen steigen. An eine Rückführung der "versicherungsfremden Leistungen" scheint die Regierung nicht zu denken.In Rußland werden Vermögenswerte der Deutschen Bank und der Commerzbank in Höhe von über 300 Mio. Euro eingezogen, da die Banken für den geplatzten Bau einer Gasverarbeitungsanlage gebürgt haben.Hat nur Deutschland Probleme mit illegalen Einwanderern? Mitnichten. Laut J.J. Carrell werden die USA bis zum Ende von Bidens Amtszeit 700 Mrd. bis über 1 Billion $ für Illegale aufgewendet haben, innerhalb von 4 Jahren! Es soll in den USA derzeit schon 45 Millionen illegale Einwanderer geben. Man ruiniert die Finanzen und spaltet die Gesellschaft.Gold und Silber sind im Angesicht ihrer Aussichten keinesfalls teuer! Der Tod des iranischen Präsidenten reiht sich in eine Kette suspekter Ereignisse ein, die den Weg zu einer weiteren Verschärfung der Lage weisen.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)