Verhält sich Gold antizyklisch zum Dow Jones?

In dieser Woche verzeichnete der Dow Jones am 25. und 26. des aktuellen Anstiegs neue Allzeithochs. Diese neuen Allzeithochs folgten auf eine 37 Tage andauernde Korrektur, die ihn an fünf der 37 Tage der Korrektur nur knapp unter die Gewinnzone brachte. Wie geht es weiter? Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber solange der Dow Jones in der Scoring-Position verbleibt (BEVs von -0,01% bis -4,99%), denke ich, dass wir einen Anstieg des Dow Jones auf neue Allzeithochs (BEV-Nullen = 0,00%) im BEV-Chart unten sehen werden.Ich habe die Trump- und die Nicht-QE4-Rally im obigen Chart hervorgehoben, um zu verdeutlichen, wie wichtig es ist, dass ein Vorstoß in der Scoring-Position bleibt. Die Trump-Rally blieb über 18 Monate in der Wertungsposition, die Nicht-QE4-Rally ein Jahr lang. Solange der Dow Jones täglich innerhalb von 5% seines letzten Allzeithochs schloss, war es für die Bullen sicher, am Aktienmarkt stark zu bleiben.Sobald der Dow Jones unter seiner BEV -5%-Linie schließt, ist der Anstieg vielleicht noch nicht vorbei, aber seien Sie nicht gierig. Sichern Sie also einige Gewinne und verkaufen Sie einen guten Prozentsatz Ihrer bullischen Position. Und sollte der Dow Jones unter der BEV-Linie von -10% schließen, steigen Sie einfach aus dem Markt aus und warten Sie, bis der Dow Jones wieder in der Gewinnzone ist.Ich werde der Erste sein, der zugibt, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, profitable Ein- und Ausstiegspunkte im Markt zu finden. Aber für den gegenwärtigen Markt, in dem der Dow Jones seit August 1982 kontinuierlich von unter 800 auf jetzt über 40.000 zum Ende dieser Woche gestiegen ist, stellt die Befolgung dieser Richtlinien sicher, dass die Anleger einige schöne Gewinne sehen, wenn schöne Gewinne zu haben sind, und dass sie innerhalb von 10% eines Markthochs vollständig aus dem Markt aussteigen, sollte es zu einem Zusammenbruch an der Wall Street kommen.Befolge ich meine eigenen Anweisungen? Nein, ich habe mich seit Jahren von diesem Markt ferngehalten und mein Geld in Gold- und Silberminen investiert. Aber rückblickend wünschte ich, ich hätte es getan. Als Nächstes sehen Sie den Dow Jones in Tagesbalken. Schön; der ehrwürdige Dow schloss diese Woche über 40.000. Das große Problem dabei ist, dass der Dow Jones stark überbewertet ist und von diesem Niveau aus zu einem plötzlichen und sehr dramatischen Einbruch der Bewertung neigt.Ich weiß, ich sage das immer wieder, und bisher ist das auch nicht passiert. Aber es ist immer noch wahr, und mein Rat an die Bullen da draußen lautet: Sollte der Dow Jones unter seine BEV-10%-Linie im unten stehenden Chart (36.000) fallen, verschwinden Sie aus Dodge City, und zwar sofort.Hier sind die Bear's-Eye-View-Werte für die wichtigsten Marktindices, die ich verfolge, in der Tabelle unten. Der Aktienmarkt beginnt, wieder neue Allzeithochs zu erreichen, wie in meinen hervorgehobenen BEV 0,00% Zellen unten zu sehen ist. Zum Wochenschluss befanden sich neun dieser Indices in einer Position, in der weitere neue Allzeithochs sehr gut möglich sind, z. B. nächste Woche.Ich habe den NASDAQ Banking Index (Nr. 20) und den XAU (Nr. 21) hervorgehoben. Der XAU ist in dieser Tabelle seit 2011, also seit 13 Jahren, Schlusslicht. Aber alles geht einmal vorbei, auch das Unheil, in dem der XAU seit über einem Jahrzehnt steckt. Im Mai 2024 sieht es so aus, als ob die Gold- und Silberminen wieder ihren Platz an der Sonne einnehmen werden. Ein Anstieg des XAU auf etwas anderes als Platz 21 in der nachstehenden Tabelle wäre ein bedeutendes Marktereignis.