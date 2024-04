Rückblick auf den Bear's Eye View

Zum Nutzen meiner neueren Leser werde ich einen kurzen Rückblick auf den Dow Jones im Bear's Eye View (BEV) geben, indem ich den Dow Jones von 1885 bis zum Ende dieser Woche im Bear's Eye View betrachte. Warum der Bear's Eye View? Der Bear's Eye View ist die Art und Weise, wie Herr Bär einen Markt betrachtet;• Tägliche Schlusskurse auf einem neuen Allzeithoch = 0,00% (Big Fat Zeros, und nie mehr, auch BEV-Nullen genannt),• Tägliche Schlusskurse, die nicht auf einem neuen Allzeithoch liegen, bedeuten negative prozentuale Rückschläge vom vorherigen Allzeithoch.Im späten 19. Jahrhundert, als Hightech noch eine Dampflokomotive war, wurde der Dow Jones weit unter 100 gehandelt. Als der Dow Jones am 09. Januar 1899 bei 61,98 schloss, war dies ein neues Allzeithoch für den Dow Jones, ein Tagesschlusskurs, der im nachstehenden BEV-Chart einen Wert von 0,00%, einen BEV-Nullpunkt, ergeben hätte. Bei der Darstellung des Dow Jones in Dollar war das letzte Allzeithoch am 28. März 2024, als der Dow Jones bei 39.807.37 schloss. Obwohl ein Allzeithoch im März 2024 viele, viele Male mehr Dollar ausmacht als ein Allzeithoch im Januar 1899, sind in der nachstehenden BEV-Darstellung beide gleich 0,00%.Der nachstehende BEV-Chart zeigt die neuen Allzeithochs (BEV-Nullen = 0,00%) und die prozentualen Rückflüsse von diesen BEV-Nullen. Dies ist ein ausgezeichneter Weg, um die vergangenen 139 Jahre des Dow Jones zu verstehen; in Bezug auf die Allzeithochs und die prozentualen Rückschläge von diesen. Sehen Sie sich die rote BEV-40%-Linie im Chart an. Unabhängig vom Dollarwert hat der Dow Jones seit 1885 immer dann, wenn er unter der roten BEV -40%-Linie schloss, einen Bärenmarkt erlebt, der sich seinem Tiefpunkt näherte. Daher waren alle 40%igen Rückgänge des Dow Jones ein hervorragender Zeitpunkt, um einen Wiedereinstieg in den Aktienmarkt zu erwägen. Der Markt ist vielleicht noch nicht am absoluten Tiefpunkt angelangt, aber er nähert sich diesem!Die einzige Ausnahme (bisher) von dieser -40% BEV-Faustregel war der Crash der Großen Depression von 1929 bis 1932, ein Marktrückgang, der den Krater (den -89%igen Dow-Jones-Crash) bildete, der im untenstehenden BEV-Chart zu sehen ist. Wenn man sich den Dow Jones so ansieht, wie Herr Bär es tut, fällt jeder größere Rückgang des Dow Jones-Marktes seit 1885 auf. Was im BEV-Chart unten ebenfalls auffällt, ist das Volumen der BEV-Nullen in den späten 1920er Jahren, die sich auf der roten 0,00%-Linie ansammeln. Die Betrachtung dieses Charts bedeutet, den Markt im Nachhinein mit 20/20 zu sehen, aber die Bildung dieser Ansammlung von BEV-Nullen in den späten 1920er Jahren erwies sich im Nachhinein als problematisch.Nach dem BEV-Nullpunkt vom 03. September 1929, dem letzten BEV-Nullpunkt des Booms der 1920er Jahre, seinem Terminal Zero (TZ = letzter BEV-Nullpunkt eines Bullenmarktes), erlebte der Dow Jones erst am 23. November 1954, also 25 Jahre später, wieder einen BEV-Nullpunkt.Der Versuch, während des Börsencrashs von 1929 bis 1932 wieder in den Aktienmarkt einzusteigen, war gefährlich. In der nachstehenden Tabelle sehen wir Herrn Bärs Kalkulationen zum Great-Depression-Marktcrashs. Denken Sie an die -40%-Regel des Dow Jones, die besagt, dass das Schlimmste eines Marktabsturzes bevorstand, wenn der Dow Jones unter seine -40%-Linie des BEV gefallen war. Hätte jemand gekauft, als der Dow Jones im Oktober 1930 um 50% gefallen war, hätte er beim endgültigen Tiefpunkt des Bärenmarktes im Juli 1932 etwa 78% seines investierten Kapitals verloren. Selbst nach einem Marktrückgang von 80% im Dezember 1931 hätte ein Anleger beim Tiefpunkt des Bärenmarktes im Juli 1932 etwa 44% seines investierten Kapitals verloren.Der Bear's Eye View nimmt also Kursdaten, die in Dollar, Yen, Euro oder was auch immer veröffentlicht werden, und grenzt diese Kursdaten auf eine Spanne von nur 100 möglichen Prozentpunkten ein, die sich von;• 0,00% = neues Allzeithoch,• -100% = völlige Vernichtung der Bewertung.Die Betrachtung eines Marktes in Form von Allzeithochs und prozentualen Rücksetzern von diesen bietet einen einzigartigen Einblick in einen Markt, der bei einer Betrachtung in Dollar nicht möglich ist. Wenn ich einen Einblick in den Dow Jones aufzählen sollte, den mir die oben abgebildete Bear's-Eye-View-Chart bietet, dann wäre es das massive Volumen an BEV-Nullen, das der Dow Jones erlebt hat, seit Alan Greenspan im August 1987 Vorsitzender der Federal Reserve wurde. Eine massive Ansammlung von neuen Allzeithochs, die nur noch zugenommen hat, seit Bernanke, Yellen und nun auch Powell den Vorsitz der Fed innehaben.In den nachstehenden Häufigkeitstabellen habe ich diese täglichen BEV-Werte in ein Spektrum aufgeteilt, mit 0% (oberste Reihe = neue Allzeithochs), einer -95%-Reihe am unteren Ende und einer Verteilung der anderen Reihen in 5%-Schritten. Eine Ausnahme bildet die -0,0001%-Reihe. Diese -0,0001%-Reihe ist notwendig, um die neuen Allzeithochs von den anderen täglichen Schlusskursen zu isolieren, die zwischen 0,00% und -4,99% liegen. Mit dieser -0,0001%-Reihe werden nur neue Allzeithochs in der oberen 0%-Reihe gezählt, während alle anderen Tagesabschlüsse von -0,01% bis -4,99% in der -0,0001%-Reihe zusammengefasst werden.Ich bezeichne die Tagesabschlüsse in der -0,0001%-Reihe als Tagesabschlüsse in Scoring-Position, denn genau das sind sie. Bei einem Vorstoß des Dow Jones auf neue Allzeithochs wird nicht jeder Tagesabschluss ein neues Allzeithoch sein. Bei einem Vorstoß in die Marktgeschichte werden sich die meisten Tagesabschlüsse in der Punkteregion befinden: -0,01% bis -4,99% von ihrem letzten Allzeithoch. Genau so verlaufen alle Vorstöße in die Marktgeschichte. Solange der Dow Jones also nicht unter seine Scoring-Position fällt, also unter -4,99% (oder -5% und mehr), ist es am besten, den Dow Jones als einen ansteigenden Markt zu betrachten.Dieses Konzept der Scoring-Position in einem BEV-Chart bietet einen interessanten Einblick in den Markt. Addieren Sie in den drei nachstehenden Tabellen den prozentualen Anteil der Tage in den Zeilen 0% (neue Allzeithochs) und -0,0001% (innerhalb der Scoring-Position), die sich innerhalb des roten Kastens befinden, um den prozentualen Anteil der Tagesabschlüsse zu ermitteln, an denen der Dow Jones in einem Bullenmarkt zulegte;• Alle täglichen Schlusskurse seit 1885; 26,12% aller täglichen Schlusskurse,• 16. Februar 1885 bis 12. August 1982; 16,75% aller Tagesabschlüsse,• 13. August 1982 bis 19. April 2024; 50,68% aller Tagesabschlüsse: Meine Güte!