Bergbau-CEO David Garofalo: Warum Bergbauunternehmen zu M&A getrieben werden

Da immer mehr Geld in den Bergbau fließt, wird dies die Dollars zu den Junioren drücken, sagte David Garofalo, Vorsitzender und CEO von GoldRoyalty. Garofalo sprach am 21. Mai mit Kitco Mining . Obwohl Gold in diesem Jahr mehrere Allzeithochs erreicht hat und die Kupferfutures in der vergangenen Woche einen neuen Rekord aufstellten, schneiden die Goldaktien seiner Meinung nach immer noch unterdurchschnittlich ab."Wir sehen, dass die Rentabilität und die Gewinnspannen zu steigen beginnen", so Garofalo. "Aber der große Überhang für das Produzentenuniversum ist die Tatsache, dass die Reserven seit einem Dutzend Jahren stetig abnehmen. Wir haben nicht die Hebelwirkung auf den Goldpreis gesehen, die das Eigenkapital bieten sollte." Garofalo meinte, dass ein breiteres Interesse an Rohstoffen nötig sei, damit der Sektor wieder gesund werde. Er glaubt, dass eine gute Performance der großen Goldbergbauunternehmen im zweiten Quartal, die auf hohe Metallpreise und eine bessere Kostenkontrolle zurückzuführen ist, dazu führen könnte, dass Generalisten in den Sektor zurückkehren.Der Bergbausektor braucht mehr Geld, das in den Sektor fließt, sagte er. "Die Spezialisten haben sich versteckt, weil sie unter erheblichem Rückzahlungsdruck stehen, so dass sie in großen liquiden Namen bleiben mussten", erklärte Garofalo. "Aber wenn die Generals kommen und sie verdrängen, werden wir sehen, dass Risikokapital in die Junioren investiert. Und das ist eine existenzielle Notwendigkeit für die Branche."© Redaktion GoldSeiten.de