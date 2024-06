Gedämpfter Goldpreis; Dollar zieht wieder an

Der Goldpreis bewegte sich am Freitag im asiatischen Handel nur wenig und wurde durch einen Wiederanstieg des Dollar unter Druck gesetzt, da die Aussicht auf weniger Zinssenkungen in den USA den Optimismus über eine gewisse Abkühlung der Inflation weitgehend ausglich, berichtet Investing.com . Das gelbe Metall verzeichnete in dieser Woche zwar einige Zuwächse, musste aber angesichts der hohen Zinssätze einen starken Rückgang von seinen Rekordhöhen hinnehmen.Die Preise für Gold und andere Metalle gaben in den letzten Sitzungen nach, nachdem die US-Notenbank mitgeteilt hatte, dass sie die Zinssätze im Jahr 2024 voraussichtlich nur einmal senken wird, während sie zuvor von drei Zinssenkungen ausgegangen war. Während das gelbe Metall einige Zuwächse verzeichnete, nachdem schwächer als erwartet ausgefallene Daten den Dollar belasteten, schwenkten die Händler nach der Prognose der Fed schließlich wieder auf den Dollar um.Die schwächer als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten konnten den Aufschwung kaum bremsen, und auch die Renditen der US-Staatsanleihen erholten sich von ihren Anfang der Woche erreichten Tiefstständen. Höhere und länger anhaltende Zinsen sind ein schlechtes Zeichen für Gold und andere Metalle, da sie die Opportunitätskosten von Investitionen in nicht-rentierliche Anlagen erhöhen.© Redaktion GoldSeiten.de