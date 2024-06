Indien holt 100 Tonnen Gold aus England zurück

Indien hat im Geschäftsjahr 2024 100 Tonnen seines im Vereinigten Königreich gelagerten Goldes in inländische Tresore verlagert, berichtet NDTV . Dies ist eine der größten Goldverlagerungen des Landes seit 1991, als die Verpfändung eines beträchtlichen Teils der Goldbestände zur Überwindung einer Devisenkrise dazu führte, dass Gold aus Indien ausgelagert wurde. Die gesamten Goldbestände des Landes stiegen im GJ 2024 um 27,46 Tonnen auf 822 Tonnen, wie aus offiziellen Daten hervorgeht.Dieser Schritt erfolgt laut NDTV vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen und des Einfrierens russischer Vermögenswerte durch den Westen, was die Besorgnis über die Sicherheit ausländischer Vermögenswerte verstärkt hat.Die indischen Goldreserven werden hauptsächlich bei der Bank of England gelagert, die für ihre strengen Sicherheitsprotokolle bekannt ist. Die Reserve Bank of India (RBI) verwahrt einen Teil ihrer Goldreserven auch bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel und bei der Federal Reserve Bank of New York in den USA.Mit ihren großen Goldreserven kann die RBI dazu beitragen, den lokalen Goldpreis zu kontrollieren, indem sie einen Teil davon in Indien verwendet. Die Zentralbank hat in letzter Zeit verstärkt Gold gekauft, vor allem weil viele andere Länder das Vertrauen in den US-Dollar verloren haben, heißt es in dem Bericht. Im vergangenen Geschäftsjahr erhöhte die RBI ihre Goldreserven um 27,47 Tonnen auf 794,63 Tonnen. Die aufgestockten Goldreserven dienen als Absicherung gegen Finanzkrisen und Maßnahmen zur Kontrolle von Inflation und Währungsabwertung.© Redaktion GoldSeiten.de