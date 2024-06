Eine wackelige Fahrt

Wenn man einen wöchentlichen Newsletter über eine bestimmte Reihe von Unternehmen in einem Marktumfeld verfasst, das weitgehend in Ungnade gefallen ist bzw. bleibt, wird es ziemlich mühsam, neue Themen zu finden. Ich befasse mich mit Gold, Silber, Kupfer und Uran und vor allem mit den Junior-Entwicklern und Explorationsunternehmen, bei denen die größte Hebelwirkung besteht.Die Hebelwirkung, auf die ich mich beziehe, hat zwei Formen: Die erste ist die Hebelwirkung auf den Anstieg der zugrundeliegenden Rohstoffpreise, die zweite ist die Hebelwirkung auf Entdeckungen. Ich gebe auch technische Kommentare zu den Blue-Chip-Unternehmen ab, die diese Rohstoffe produzieren, vor allem, um festzustellen, ob die großen Geldströme in den Sektor ein- oder aussteigen oder ob sie kein Interesse an ihm haben.Die Herausforderungen, mit denen ich konfrontiert bin, wenn ich jede Woche "Inhalte" veröffentliche, werden noch verschärft, wenn die Märkte sich weigern, sich an das zu halten, was früher als bewährte Regeln galt, die größtenteils ein Nebenprodukt der Übernahme der Kapitalmärkte durch die bankeigene US-Notenbank Fed im Jahr 2009 waren und dann die Rolle des "Preismanagers" für buchstäblich jeden finanziellen Vermögenswert auf dem Planeten übernahmen.Mit den erklärten Zielen "maximale Vollbeschäftigung" und "Preisstabilität" hat sich die Fed stark von ihrem Doppelmandat entfernt und ist nun ausschließlich damit beschäftigt, ihre Eigentümer - das globale Bankenestablishment - in erster Linie zu schützen, während sie sich um die Arbeitsplätze und Lebenshaltungskosten ihrer Bürger erst in zweiter Linie kümmert, wobei die Kluft zwischen diesen beiden Zielen jeden Morgen größer wird, wenn die Sonne aufgeht.Als Beispiel führe ich meinen Kommentar vom Dezember an, als ich in Bezug auf ein bestimmtes Junior-Goldunternehmen mit einigen Millionen Unzen in Nevada bemerkte, dass "ein Anstieg von derzeit 2.030 Dollar auf, sagen wir, 2.350 Dollar zweifellos neue Käufer in die Junior-Goldunternehmen bringen und die Preise nach oben treiben wird". Von diesem Zeitpunkt im Dezember bis zum 20. Mai stieg der Goldpreis um über420 Dollar je Unze auf 2.454 Dollar je Unze, wobei der HUI von den Tiefstständen im März bei 201 auf einen Höchststand von 292 anstieg, was einem Anstieg von 45% entspricht. Wenn Sie mir damals eine 45%ige Bewegung bei den führenden Gold- und Silberwerten zeigen, kann ich Ihnen eine 90%ige Bewegung bei den "kleinen Jungs" nennen.Die alte Börse in Vancouver, an der all die heißen Explorationsprojekte stattfanden, wurde von Boutiquen wie Canarim Investment Corp., C.M. Oliver, Yorkton und Union Securities mit 200 Verkäufern am Telefon überschwemmt, die einem sehr interessierten Publikum Finanzierungen anboten. Ein Anstieg des Goldpreises um 20% hätte damals dazu geführt, dass die Gerüchte über die kanadischen Bohrunternehmen auf der ganzen Welt die Runde gemacht hätten.Meine Güte, wie sich die Zeiten doch geändert haben. Die TSX Venture Exchange, die schon immer die Heimat der Junior-Explorer war, konnte kaum 16% zulegen, was bedeutete, dass es keinerlei Hebelwirkung auf die "kleinen Jungs" gab und noch weniger Liquidität, da die Handelsvolumina an der TSXV erbärmlich blieben.Als ich mich also hinsetzte, um etwas über die Aussichten für die Metalle zu schreiben, wie ich es tat, als ich das GGM Advisory im Jahr 2020 ins Leben rief, war ich der Meinung, dass angesichts eines Goldpreises von 1.450 Dollar je Unze, eines Silberpreises von unter 12 Dollar je Unze und eines Kupferpreises von unter 2,50 Dollar je Pfund die an der TSXV gelisteten Junior-Explorer und -Entwickler, wenn ich Recht behalten sollte, eine überragende Performance aufweisen würden, die ihre älteren Goldbrüder weit hinter sich lassen würde, die wiederum die Performance der zugrundeliegenden Metalle selbst weit hinter sich lassen würden.Leider hat sich herausgestellt, dass nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein könnte. Abgesehen von ein paar bemerkenswerten Ausnahmen haben die Junioraktien überhaupt keine Leistung erbracht. Wenn ich mich also hinsetze, um einen wöchentlichen Bericht zu schreiben, der auch einige der Juniorunternehmen enthält, die ich besitze, habe ich Angst, mich zu wiederholen, denn die Geschichte hinter diesen Juniorunternehmen ändert sich nicht. Sie alle haben vielversprechende Projekte und kompetente Managementteams. Sie sind alle voll finanziert und stehen kurz vor dem Beginn der Bohrungen.Der Punkt, an dem diese Geschichten auf eine Mauer stoßen, ist, dass sie kein Publikum haben, das aus den jüngeren Generationen umweltbewusster Investoren besteht, die bereit sind, über die falsche Behauptung, Bergleute seien Serienverschmutzer, hinauszusehen. Es ist ihnen egal, dass ihre Elektroautos, Wärmepumpen und Mobiltelefone enorme neue Mengen an Kupfer, Zink und Silber verbrauchen werden, um das Strom- und Wassernetz auszubauen.Alles, was sie sehen, ist ein Schornstein einer Raffinerie und ungenutzte Schlackenhalden als gute Gründe, den Sektor zu meiden - alles wirklich schlechtes Marketing der Bergbauindustrie. Als ich mich heute Nachmittag hinsetzte, ohne ein schlagkräftiges Thema für den Brief vom Wochenende zu haben, kamen mir einige neue Ideen.Versuchen Sie einmal, mehrere Charts über eine Reihe von Bergbauaktien und Indices zu veröffentlichen und eine skurrile, unkünstlerische Analyse der "Sprache des Marktes" zu liefern. Verschnörkelte Linien, Balken und abgerundete Ellipsen, die allesamt ein grafisches Wunderland künftigen Wohlstands und ungeahnter Reichtümer schaffen sollen. Doppelböden und Schulter-Kopf-Schulter-Tops, äußere Umkehrungen und Libellen-"Dojis" würden nicht nur den Leser in ihren Bann ziehen, sondern es mir auch ermöglichen, keine unnützen Dinge heraufzubeschwören, über die ich mich auslassen könnte. In Ermangelung von etwas Neuem, über das ich schreiben könnte, war die einzige logische Lösung, zu nicht-traditionellen Maßnahmen zu greifen.Ich habe sogar überlegt, ob ich ein paar alte Eishockeygeschichten aus der Zeit erzählen soll, als ich im selben Team wie Bill "Goldie" Goldthorpe gespielt habe, dem wohl verrücktesten Kerl, der jemals Schlittschuhe geschnürt hat, und der vom zweitverrücktesten Kerl trainiert wurde, der jemals eine Zigarre geraucht hat, dem ehemaligen Toronto Maple Leaf Forbes Kennedy, der der beste Trainer war, den man sich vorstellen kann, außer wenn es um Eishockey geht.Der Monatsschluss am Freitag war so obszön wie es nur geht. Der NASDAQ fiel um fast 300 Punkte, und die Mad Six bluteten aus den Augenhöhlen, bevor sie in letzter Minute gerettet werden konnten. In einer Bastion voller Hedgefonds-Manager, die alle kurz davor standen, für den Monat zum Marktwert bewertet zu werden, schrumpfte der kollektive Bonuspool, der aus den Handelsgewinnen errechnet wird, bis zur Mitte der Sitzung am Freitag rapide, und was taten diese jungen Zenturionen der Finanzwelt?Sie taten sich zusammen und konzentrierten sich auf ihren KI-Marktführer Nvidia Corp., der bis zur Mittagszeit um 35 Dollar gefallen war, und beschlossen, dass, wenn sie ihn in der letzten Stunde hochtreiben würden, der zusätzliche Aufwärtseffekt auf den Großteil des NASDAQ Verluste in Gewinne und Nicht-Boni in Boni verwandeln würde.