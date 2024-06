Vietnam: Plötzlicher Goldrausch überfordert Banken

Der vietnamesische Goldpreis fiel am Montag plötzlich um 1,25% auf $3.107 (ein Dreimonatstief), was einen Ansturm der Kunden auf die vier staatlichen Kreditinstitute Agribank, Vietcombank, VietinBank und BIDV auslöste. Dies geht aus einem Bericht von VNExpress hervor. Die Banken versuchten, den Ansturm mit Tickets zu bewältigen, konnten aber nur einen Bruchteil der ausgegebenen Tickets bedienen. In dem Bericht heißt es, dass die Filiale der Vietcombank in Hanoi nach nur 40 Kunden gezwungen war, den Rest wieder nach Hause zu schicken – nur wenige Minuten nach der Öffnung.Ein stellvertretender Geschäftsführer einer der vier Banken, der anonym bleiben möchte, sagte, die Zahl der Käufer habe die Erwartungen der Banken übertroffen. Da die Kunden mehrere Formulare ausfüllen müssten, um Geldwäsche zu verhindern, nehme jede Transaktion viel Zeit in Anspruch, erklärte er. Als sich die Banken füllten, gingen einige zu den Geschäften der Saigon Jewelry Company (SJC), dem staatlichen Goldhändler. Um 10.30 Uhr waren jedoch in allen SJC-Geschäften in Hanoi die Bullion ausverkauft.In anderen Städten wie Ho Chi Minh City (HCMC) war die Situation nicht anders. Dem Bericht zufolge dauerte es nur 45 Minuten, bis die Warteschlange in einem der SJC-Läden auf 300 Personen angewachsen war. Aufgrund der unerwartet hohen Nachfrage beschränkte das Geschäft die Menge pro Person auf ein Tael, was 37,5 Gramm oder 1,2 Unzen entspricht.© Redaktion GoldSeiten.de