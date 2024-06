Gold konsolidiert sich auf hohem Niveau

Gold bewegt sich seit einigen Monaten allgemein seitwärts und konsolidiert auf hohem Niveau. Dieser Mangel an Fortschritten hat die Stimmung deutlich verschlechtert, die Gier verflüchtigt und den Pessimismus geschürt. Dieser gesunde Prozess ist jedoch genau das, was Gold brauchte, um die Stimmung wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Nachdem der Goldpreis im April auf ein extrem überkauftes Niveau gestiegen war, wurde die Gier übermäßig groß. Die hohe Konsolidierung seither lässt diese Gier abfließen und bereitet den Goldpreis auf einen weiteren Anstieg vor.Von Mitte Februar bis Mitte April legte der Goldpreis in einem bemerkenswerten Ausbruchsversuch kräftig um 20% zu. In dieser kurzen Zeitspanne wurden 19 neue nominale Rekordstände erreicht, was die Händler wirklich begeisterte! Der Löwenanteil dieses Anstiegs wurde nicht von den üblichen Haupttreibern des Goldpreises, nämlich Spekulanten, die Goldfutures kauften, und amerikanischen Aktienanlegern, die Gold-ETF-Anteile kauften, angetrieben. Das Ruder übernahmen chinesische Anleger und Zentralbanken.Seit dem Rekordstand von 2.388 Dollar Mitte April hat sich der Goldpreis jedoch überwiegend seitwärts bewegt. Ende April kam es zunächst zu einem Pullback, der den Goldpreis um leichte 4,0% nach unten zog. Dann drehte das gelbe Metall in einem schönen Aufschwung bis Mitte Mai nach oben und stieg um 5,8% auf 2.424 Dollar. Dieser erneute Aufschwung geriet jedoch schnell ins Stocken, und der Goldpreis fiel bis Anfang Juni um weitere 5,7% auf 2.286 Dollar. Insgesamt ist der Goldpreis seit Mitte April bis zur Wochenmitte um 2,7% gesunken.Diese jüngste Bewegung hat eine Handelsspanne gebildet, die sich hauptsächlich zwischen 2.300 Dollar und 2.400 Dollar bewegt. Eine Seitwärtsbewegung ist die technische Definition einer Konsolidierung, und diese ist definitiv eine hohe. Während sich diese Goldpreise in den letzten Monaten langsam normal anfühlen, wurden Goldpreise von über 2.100 Dollar bis Anfang März noch nie erreicht! Dass sich der Goldpreis hier hält, ist aus technischer Sicht wirklich beeindruckend, vor allem nachdem er extrem überkaufte Niveaus erreicht hatte.Die kurzfristige Preisentwicklung bestimmt die Stimmung, die Gier und die Angst. Dies wiederum bestimmt, wie schnell die Händler kaufen und verkaufen. Selbst als Herde ist die Feuerkraft, über die sie verfügen, endlich. Wenn also die Kurse zu schnell zu weit ansteigen und zu viel Gier erzeugen, können die Händler, die dieser starken Dynamik nachjagen, ihre Käufe bald erschöpfen. Dies führt zu einem vorzeitigen Ausbrennen der Aufwärtsbewegungen und überlässt die Kontrolle den Verkäufern. Um gesund zu bleiben, muss die Stimmung in regelmäßigen Abständen neu ausbalanciert werden.Es gibt zwei Möglichkeiten, übermäßiger Gier, die durch große und schnelle Erholungen, Ausverkäufe und Konsolidierungen angeheizt wird, Luft zu machen. Erstere sind schneller in der Lage, die Gier zu zerstören und die Angst zu schüren, je nachdem, wie schnell und weit die Kurse fallen. Bei Ausverkäufen sind 10% die Trennlinie zwischen Pullbacks und Korrekturen. Die beiden bescheidenen Pullbacks, die Gold seit seinem Höhenflug Mitte April erlebt hat, haben definitiv dazu beigetragen, dass die Stimmung in der Herde nach dem Erreichen der Talsohle deutlich rückläufig war.Konsolidierungen dämpfen auch die Gier, da sie langsamer ablaufen und länger dauern. Diese Seitwärtsbewegungen erzeugen in der Regel nicht viel Angst, was die Gier direkt tötet. Stattdessen schwächt eine glanzlose Preisentwicklung allmählich den Enthusiasmus der Händler. Dies war bei Gold seit Mitte April der Fall, wobei die Aufwärtsstimmung zunehmend der Apathie wich. Trotz dieser starken Konsolidierung liegt der Goldpreis seit Jahresbeginn immer noch um 12,6% im Plus.Gier und Angst sind zwar ätherisch und können nicht gemessen werden, aber sie lassen sich aus der Preisentwicklung ableiten. Die Gier flammt proportional zur Überkauftheit auf, die zeigt, wie schnell und weit die Preise gestiegen sind. Mein bevorzugtes Maß dafür ist die Division der Kurse durch ihre 200-tägige gleitende Durchschnitte. Wenn diese Multiplikatoren im Zeitverlauf dargestellt werden, bilden sich horizontale Handelsbereiche. Vor Jahrzehnten habe ich auf dieser Grundlage ein Handelssystem entwickelt.Das System heißt Relativity und betrachtet die Preise im Verhältnis zu ihren 200-tägigen Durchschnitten. Ich definiere relative Handelsspannen auf der Grundlage der Daten der letzten fünf Kalenderjahre. Im Fall von Gold bewegt sich diese Spanne zwischen dem 0,90-fachen und dem 1,15-fachen des 200-DMA. Die untere Unterstützung dieses rGold-Bereichs ist extrem überverkauft, während der obere Widerstand extrem überkauft ist. Der Goldpreis ist Mitte April so schnell und weit nach oben geschossen, dass er weit in dieses riskante, von Gier geprägte Gebiet vorgedrungen ist.Die Preisentwicklung lässt sich immer am besten im Kontext betrachten, und der rasante Anstieg des Goldpreises um 20% in nur 2,0 Monaten ist in diesem säkularen Chart enorm. Dadurch stieg der Goldpreis auf das 1,188-fache seines 200er-Durchschnitts an und war damit so überkauft wie seit 3,7 Jahren nicht mehr! In diesem Chart wird der aktuelle Goldpreis in blau über rGold in rot gelegt. Dadurch wird der 200DMA von Gold auf das 1,00-fache abgeflacht, was zeigt, wie weit Gold in konstanten Prozentsätzen abweicht.Es ist äußerst selten, dass der Goldpreis um mehr als 18% über seinen 200-DMA-Basiswert steigt. Das letzte Mal geschah dies kurzzeitig Ende Juli und Anfang August 2020, als ein monströser 40%iger Goldaufschwung seinen Höhepunkt erreichte! Im Anschluss daran lag der Goldpreis 14 Handelstage lang über dem 1,18-fachen und war von enormer Gier und Euphorie durchtränkt. Diese musste jedoch wieder ausgeglichen werden, und das geschah bald mit einem großen Pullback von 9,8%, der sich anschließend zu einer großen Korrektur von 18,5% ausweitete.