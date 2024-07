US-Inflation steigt im Mai um 2,6%  entspricht Erwartungen

Die persönlichen Konsumausgaben der USA (PCE) stiegen im Mai um 47,8 Milliarden Dollar (0,2%), wie das Bureau of Economic Analysis laut FX Empire berichtet. Der inflationsbereinigte reale PCE zeigte ein stärkeres Wachstum von 0,3%. Dieser Anstieg wurde von einem Anstieg der Ausgaben für Waren um 0,6% und für Dienstleistungen um 0,1% getragen. Im Jahresvergleich stieg der PCE-Preisindex um 2,6%.Die persönlichen Einkommen der Amerikaner stiegen im Mai um ganze 114,1 Milliarden Dollar (0,5%), während das verfügbare Einkommen (DPI) um 94,0 Milliarden Dollar (0,5%) zunahm. Inflationsbereinigt stieg der reale DPI ebenfalls um 0,5%, was auf eine reale Verbesserung der Kaufkraft der Verbraucher hindeutet.Obwohl der Bericht keine expliziten Schätzungen zum Vergleich enthält, geht aus dem begleitenden Presseartikel hervor, dass die tatsächlichen Zahlen weitgehend den Erwartungen der Ökonomen entsprachen. Sowohl der Anstieg des Kern-PCE um 2,6% im Jahresvergleich als auch der monatliche Anstieg um 0,1% entsprachen den Prognosen. Diese Übereinstimmung deutet darauf hin, dass sich die Inflationstendenzen wie von den Wirtschaftsanalysten erwartet entwickeln.Die Daten für Mai 2024 zeichnen ein differenziertes Bild der US-Wirtschaft. Die leichte Verlangsamung des jährlichen Kern-PCE-Wachstums von 2,8% im April auf 2,6% im Mai deute auf gewisse Fortschritte bei der Kontrolle der Inflation hin, auch wenn sie weiterhin über dem Ziel der US-Notenbank von 2% liege, heißt es im Artikel von FX Empire. Die moderaten Zuwächse bei den Einkommen und Ausgaben der privaten Haushalte in Verbindung mit einem realen PCE-Wachstum, das das nominale PCE-Wachstum übertrifft, deuten auf eine Fortsetzung des Wirtschaftswachstums hin, wenn auch in moderaterem Tempo als zu Jahresbeginn. Insgesamt spiegeln diese Zahlen eine Wirtschaft wider, die stetig wächst und gleichzeitig mit Inflationsdruck zu kämpfen habe, was sowohl für die geldpolitischen Entscheidungsträger als auch für die Verbraucher eine ständige Herausforderung darstelle.© Redaktion GoldSeiten.de