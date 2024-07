Niederländischer Goldhandel sieht erhöhte Aktivität wegen hoher Preise

Die Niederländer haben im zweiten Quartal dieses Jahres deutlich mehr Gold, zum Beispiel Schmuck, verkauft, weil der Goldpreis stark gestiegen ist, berichtet die Goldhandelskette Goudwisselkantoor über ihre eigenen Transaktionen. Die Goldankäufe sind bei der Goldhandelskette innerhalb eines Jahres um 54% "explodiert" berichtet die NL Times Vor allem im April verkauften die Leute ihr Gold deutlich häufiger, da der Preis des Edelmetalls in diesem Monat stark anstieg. Laut Goudwisselkantoor hat der Goldpreis im letzten Quartal einen neuen Rekord erreicht und liegt nun bei 70.000 Euro pro Kilogramm. Das sei ein Anstieg von 20% innerhalb eines Jahres. Die Kette erklärt dies damit, dass mehr Länder, darunter China, Gold kauften, um ihre Reserven aufzustocken, und dass diese erhöhte Nachfrage zu einem höheren Preis führte.Auch wenn sich der Goldpreis stabilisiert habe, bleibe die Nachfrage hoch. "Wir haben in den vergangenen Jahren gesehen, dass der Goldpreis in den Sommermonaten einen neuen Schub bekommt. Das schließen wir auch für dieses Jahr nicht aus." Von der Beliebtheit des Goldes profitieren auch andere Edelmetalle. So hat Goudwisselkantoor fast halb so viel Silber gekauft wie Gold, da sich dessen Gesamtwert innerhalb eines Jahres verdoppelt hat.© Redaktion GoldSeiten.de