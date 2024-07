Goldpreis inmitten von Zinssenkungsspekulationen stabil

Der Goldpreis stieg am Mittwoch im asiatischen Handel leicht an, nachdem Äußerungen des US-Notenbankchefs Jerome Powell Spekulationen über den Zeitpunkt einer Zinssenkung durch die Fed erneut angeheizt hatten, berichtet Investing.com . Bei den Industriemetallen fielen vor allem die Kupferpreise und machten einen Großteil der jüngsten Erholung nach gemischten Inflationssignalen aus China, dem größten Kupferimporteur, wieder zunichte.Der Goldpreis verzeichnete in den letzten Sitzungen eine gewisse Stärke, da der Dollar angesichts der gestiegenen Erwartungen einer Zinssenkung im September nachgab. Das gelbe Metall geriet jedoch ins Stocken, da die Fed weiterhin keine klaren Signale bezüglich der Zinsentwicklung gab. Die jüngste Rally ab, nachdem Powell eine gewisse Abkühlung am Arbeitsmarkt und Fortschritte bei der Senkung der Inflation angedeutet hatte. Der Fed-Vorsitzende bekräftigte jedoch, dass die Zentralbank an ihrem Inflationsziel von 2% festhalte.Während Händler weitgehend an ihren Wetten auf eine Zinssenkung im September festhielten, mahnte Powell mit seinen Aussagen zu erhöhter Vorsicht im Vorfeld der wichtigen Daten zur Verbraucherpreisinflation am Donnerstag. Es wird erwartet, dass sich die Inflation im Juni weiter abgeschwächt hat, wenn auch nur leicht. Der Fed-Vorsitzende wird heute auch vor dem Repräsentantenhaus aussagen. Die Aussichten für Gold hängen stark von der Zinsentwicklung in diesem Jahr ab, zumal die hohen Zinsen die Edelmetallmärkte in den letzten zwei Jahren unter Druck gesetzt haben.© Redaktion GoldSeiten.de