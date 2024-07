3.000 Jahre alter Goldfund in Cornwall

Der Finder eines 3.000 Jahre alten Goldstücks aus der Bronzezeit sagte, das Gold sei so rein, dass es im Boden glänze, heißt es in einem Artikel des Seite CornwallLive . Darren Little berichtete am 22. Juli bei einer Schatzsuche in Truro, dass der Gegenstand, den er im vergangenen September auf dem Land von Lord St Levan, dem Besitzer von St Aubyn Estate, gefunden hatte, so rein war, dass er beim Ausgraben glänzte.Little sagte, er sei von Lord St Levan, dem Besitzer von St Michael's Mount, beauftragt worden, auf seinem Land im historischen Penwith Metalldetektionen durchzuführen. Bei der Schatzsuche berichtete er, dass er das Stück in einer Tiefe von etwa 10 Zoll gefunden habe und fügte hinzu: "Es glitzerte. Die Reinheit des Goldes war sofort zu erkennen. Es war ein aufregender Tag. Ich habe mein Hobby sehr genossen, und es hat sich ausgezahlt, als ich etwas so Altes gefunden habe."Tasha Fullbrook, die frühere Fundbeauftragte für Cornwall, schrieb in ihrem Fundbericht, dass das Goldstück 12,3 mm lang und 4,9 mm breit war, 2,2 g wog und aus massivem Gold bestand. Sie sagte, dass es durch Vergleich mit anderen Gegenständen, die in Horten in Cirencester gefunden wurden, auf die Zeit zwischen 1600 und 800 v. Chr. datiert werden konnte. Laura Miucci, Liaison Officer für neue Funde in Cornwall, erklärte, dass es an einem Ende abgeschnitten und am anderen Ende abgeflacht war, was wahrscheinlich auf die lange Lagerung im Boden zurückzuführen ist.Der stellvertretende Gerichtsmediziner für Cornwall und die Isles of Scilly, Guy Davies, erklärte das Objekt aufgrund seines Alters und seines Edelmetallgehalts von über 10% offiziell zum Schatz. Das Royal Cornwall Museum hat Interesse am Kauf des Objekts bekundet. In Cornwall gehören alle Schätze dem Herzogtum Cornwall als Franchisenehmer der Krone, es sei denn, die Krone verzichtet darauf.© Redaktion GoldSeiten.de