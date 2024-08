Defla XXL - Schluß mit lustig

Mangelteuerung herrscht weiter vor, total falsch "Inflation" genannt und entstanden ist die Mangelteuerung aus Geopolitik und nicht wegen Geldpolitik. Preissteigerungen der letzten Jahre beruhten ausschließlich auf Mangelteuerung.US-Konsumentenpreisindex steht derzeit mit minus 0,1% offiziell deflationär, der PCE frisch mit +0,1% ganz leicht positiv, das Arbeitsmarktbild verdunkelt sich rapide laute den Daten der abgelaufenen Woche. Die US-Zentralbank lässt die Deflation laufen und tat nichts, sie senkte den Leitzinssatz nicht.Soweit, so in letzter Zeit üblich. Man konnte bis zur abgelaufenen Woche ja billige Fremdwährungskredite aufnehmen und:a) Damit Aktien kaufen, die gegen USD stiegen;b) Daran verdienen, dass die ausgeborgte Währung gegen den USD auch noch sank, die eigenen Schulden also entwertet wurden.Damit ist jetzt aber Schluß, der Fremdwährungsstrom versiegt und b) also die ausgeborgten Währungen steigen nun gegen den USD an. Was also tun?:Aktien verkaufen und Gewinn mitnehmen und so schnell wie möglich die ausgeborgte zinsbillige Währung, die man schuldet, zurückzahlen:Aktien BRDUSAUSA Techüberall das Gleiche, Deflation ist Deflation.Der BitCoin nur etwas weniger betroffen, noch ist er Zahlungsmittel und wenn Margins gezahlt werden müssen, muss eben alles raus.Auch Gold, dieses ist jedoch positiv mit der neuen Fremdwährungswelt korreliert zuerst starker Anstieg