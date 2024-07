Platin - Kurserholung trifft auf starke Hürden

Seit dem Hoch von Mitte Mai befindet sich der Platinkurs in der Korrektur des großen Anstiegs seit Anfang März, der bei Kursen um 870 USD begonnen hatte. Diese Gegenbewegung setzte sich nach einer kurzen Erholung im Juni mit einem bärischen Doppeltop bei 1.032 USD fort und drückte den Kurs zuletzt auch unter die wichtige Unterstützung bei 938 USD. Dort starteten die Bullen in der vergangenen Woche eine erste Gegenbewegung, die im heutigen frühen Handel den Widerstand bei 975 USD erreicht.Mit dem Bruch der 938-USD-Marke hat man bei Platin die Tür für eine Korrekturausweitung bis 889 USD aufgestoßen. Die aktuelle Erholung stellt sich noch gegen die bärische Entwicklung der letzten Wochen, könnte aber schon bei 975 USD wieder gestoppt werden. Darüber stünde zwar ein Anstieg bis 988 USD an, doch erst über dieser Hürde wäre die Gefahrenzone verlassen.Sollte Platin dagegen an der 975-USD-Marke nach unten abprallen und unter 956 USD zurücksetzen, wäre der Abwärtstrend reaktiviert. Dieser dürfte unterhalb von 938 USD weiter bis 915 USD und später an den genannten zentralen Support bei 889 USD führen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)