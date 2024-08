Rio Tinto Ltd. verweilt auf spannendem Niveau

Quelle Chart: stock3

Das multinationale Minenunternehmen Rio Tinto Ltd. zeigt sich weiterhin volatil. Wie auch der Gesamtmarkt im Kontext der anhaltenden geo- wie geldpolitischen Unsicherheiten. Doch Rohstoffe sind bekanntlich ein elementarer Teil rund um die Weltwirtschaft und somit bleiben auch Aktien aus diesem Sektor spannend. Insbesondere auch, wenn entsprechende Aktien auf einem charttechnisch interessanten Level angekommen sind.Der gescheiterte Ausbruchsversuch vom Mai, die seit dem Beginn des Jahres 2023 etablierte Abwärtstrendlinie zu durchbrechen, setzte der Aktie in den nachfolgenden Wochen schwer zu. Seit Ende Mai rauschten die Notierungen daher um rund -14% gen Süden. Diese Kursschwäche führte die Aktie allerdings auf das aktuell erreichte Unterstützungsniveau bei rund 48,57 GBP zurück. Von dort ausgehend setzen bereits mehrfach wieder Kaufattacken ein, welche zu nachfolgenden Zugewinnen führten.Sollte sich daher erneut eine erhöhte Nachfrage einstellen, sollten wieder anziehende Kurse nicht überraschen. Speziell über 50,50 GBP wäre dabei mit einem Aufwärtslauf in Richtung der Abwärtstrendlinie seit Januar 2023 zu rechnen. Das Kursziel ist hier bei rund 55,00 GBP je Anteilsschein zu definieren. Ein Ausbruch über diese mittelfristige Trendlinie dürfte in weiterer Konsequenz zu einem Schub bis rund 58,00 GBP sorgen, wo sich ein weiterer Kreuzwiderstand befindet.Seine Fortsetzung sollte der eingeschlagene Abwärtsimpuls hingegen bei einem Einbruch unter 48,00 GBP finden. Denn neben der Horizontalunterstützung bei rund 48,57 GBP wäre dann höchstwahrscheinlich auch die Aufwärtstrendlinie seit Ende 2022 gebrochen. Dieses negative Signal dürfte die Situation weiter eintrüben, sodass mit weiteren Abgaben bis 45,96 GBP und darunter bis rund 44,00 GBP kalkuliert werden müsste. Das große symmetrische Dreieck hätte sich in diesem Fall klar negativ aufgelöst, was dem mittel- bis langfristigen Kursverlauf klar schaden sollte.Das aktuell erreichte Kursniveau erscheint sehr spannend für eine Gegenbewegung, welche im Idealfall sogar zur weiteren Trendentscheidung führen könnte. Oberhalb von 50,50 GBP erscheinen daher weitere Kurssteigerungen bis rund 55,00 GBP möglich, bevor darüber weiteres Potenzial bis circa 58,00 GBP entstehen dürfte.Neue Verlaufstiefs unterhalb von 48,57 GBP könnten zum Einbruch unter die Aufwärtstrendlinie seit Ende 2022 führen. Ein Rückgang unter 48,00 GBP hätte somit negative Folgen und sollte Anschlussverlusten bis 45,96 GBP und gegebenenfalls tiefer bis rund 44,00 GBP sorgen können.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.