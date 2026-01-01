Globale Schuldenabhängigkeit

Quelle: World Population Review

Ich beschreibe Schulden oft als "vorgezogene zukünftige Ausgaben". Das kann gut sein, wenn man die Schulden produktiv nutzt. Allzu oft tun dies die Menschen jedoch nicht. Auch Regierungen tun dies nicht.Beachten Sie, dass ich "Regierungen" im Plural gesagt habe. Ich schreibe oft über die riesige und wachsende US-Staatsverschuldung, von der ein Großteil nicht produktiv genutzt wird. Aber das ist mehr als nur ein amerikanisches Problem. Politiker überall haben gelernt, was eigentlich offensichtlich sein sollte: Die Menschen hassen Steuern, lieben aber die Dinge, die der Staat ihnen bieten kann. Deshalb bezahlen sie ihre Ausgaben, wann immer möglich, mit geliehenem Geld. Die Rückzahlung sei dann das Problem anderer, nehmen sie an.Diese Methode kann über einen langen Zeitraum, Jahre oder sogar Jahrzehnte, sehr gut funktionieren. In den USA funktioniert sie besonders gut, weil wir das "exorbitante Privileg" haben, Kredite in unserer eigenen Währung aufzunehmen. Aber selbst hier wird sie nicht unbegrenzt funktionieren. Es gibt Grenzen  und ich befürchte, dass wir uns ihnen mit beunruhigender Geschwindigkeit nähern.Heute betrachten wir die Staatsverschuldung als globales Problem, denn genau das ist sie. Einige Regierungen sind etwas weniger verschwenderisch, aber nur sehr wenige haben in dieser Hinsicht reine Hände. Wir alle stecken im Schlamm.Als ich mit den Recherchen für diesen Artikel begann, suchte ich zunächst nach einer umfassenden Grafik, um das Problem zu veranschaulichen. Das stellte sich als überraschend schwierig heraus.Die meisten Datenquellen erfassen die Staatsverschuldung als Prozentsatz des BIP. Das ist für bestimmte Zwecke gut, aber ich wollte das Ausmaß der aufgelaufenen Schulden in realen Geldbeträgen darstellen. Das ist schwierig, da sowohl das BIP als auch die Währungswerte sich ständig ändern. Ich habe sogar ChatGPT gefragt, aber es sagte, dass es das leider nicht könne. So schwerwiegend ist dieses Problem offenbar.Den besten Vergleich fand ich auf einer Website namens World Population Review. Dort gibt es eine Tabelle mit den Staatsschulden der einzelnen Länder für das Jahr 2024. Hier sind die 16 höchsten:Man sieht, dass die USA dieses unrühmliche Rennen mit großem Abstand anführen. Unsere oben aufgeführten Schulden in Höhe von 32,9 Billionen Dollar sind mehr als doppelt so hoch wie die Schulden des Zweitplatzierten China in Höhe von 15 Billionen Dollar (obwohl man, um fair zu sein, Grund hat, an den offiziellen Daten Chinas zu zweifeln). Nicht alle Schulden sind in Dollar denominiert, daher handelt es sich hierbei um den entsprechenden Gegenwert in US-Dollar.Die weltweite Staatsverschuldung belief sich 2024 laut dieser Quelle auf 97,5 Billionen Dollar. Das bedeutet, dass die USA etwa ein Drittel der weltweiten Staatsverschuldung ausmachen. Die USA, China und Japan machen zusammen fast 60% davon aus.Was passiert, wenn wir die Daten nach dem Prozentsatz des BIP sortieren? Auch das wird kompliziert. Sowohl das BIP als auch die Gesamtverschuldung sind in einigen Steueroasen und anderen Ländern, in denen es mehr Banken als Einwohner gibt, illusorisch. Wenn man diese jedoch ausklammert, konzentrieren sich die größten Probleme auf Europa: Die Niederlande, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Belgien, Griechenland, die Schweiz, Finnland, Schweden, Spanien, Norwegen, Deutschland, Portugal, Dänemark, Österreich, Italien und Ungarn haben alle eine Schuldenquote von über 100%.Ein Grund dafür ist die demografische Entwicklung. Diese Länder haben in der Regel niedrige Geburtenraten und eine hohe Lebenserwartung. Diese Kombination führt zu einer hohen "Abhängigkeitsquote", da eine schrumpfende Zahl von Erwerbstätigen eine wachsende Zahl von Rentnern versorgen muss. Die Steuersätze sind ebenfalls recht hoch, aber die Regierungen müssen dennoch Kredite aufnehmen, um den Bedarf an Sozialleistungen zu decken. Eine Erhöhung der Steuern in europäischen Ländern, die bereits weit über 50% des BIP einnehmen, ist für das BIP-Wachstum problematisch.Die anderen Länder sind zwar nicht viel besser, aber das Problem tritt in Frankreich immer deutlicher zutage. Die Redaktion des Wall Street Journal hat diese Woche einen guten Artikel dazu veröffentlicht:"Die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter in Frankreich schrumpft, während die Zahl der Rentner steigt. Dies werde 'tiefgreifende Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen haben', warnt der Rechnungshof, die staatliche Einrichtung, die die Verwendung öffentlicher Gelder überprüft. Sein Bericht von letzter Woche zeichnet ein Bild des allgemeinen Problems des westlichen Sozialstaats.Die Renten sind Frankreichs größte Sozialleistung und verschlingen derzeit etwa 14% des BIP. Im Jahr 2023 beliefen sich die Kosten laut dem Bericht auf über 411 Milliarden Dollar. Rechnet man andere altersbezogene Leistungen hinzu, gibt die französische Regierung derzeit mehr als 47.500 Dollar im Jahr für jeden Senior aus. Altersbezogene Posten machen mehr als 40% der französischen Ausgaben aus.