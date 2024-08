Goldpreis stabil  wichtige US-Wirtschaftsdaten am Mittwoch

Der Goldpreis stabilisierte sich am Montag im asiatischen Handel in der Nähe seines Rekordhochs, da die Händler von den im Laufe der Woche anstehenden wichtigen Inflationsdaten weitere Hinweise auf die US-Zinspolitik erwarteten, berichtet Investing.com . Das gelbe Metall unterlag in der vergangenen Woche angesichts der erhöhten Volatilität an den Finanzmärkten heftigen Schwankungen, beendete die Woche jedoch mit einem leichten Plus. Gold profitierte auch von der Nachfrage nach sicheren Häfen angesichts der Besorgnis über einen größeren Krieg im Nahen Osten und als die Ukraine eine Offensive gegen Russland startete.Der Goldpreis war weniger als 50 Dollar von einem Rekordhoch entfernt. Weitere Kursgewinne des Edelmetalls wurden jedoch durch die Erwartung der am Mittwoch anstehenden Daten zum US-Verbraucherpreisindex gebremst. Es wird erwartet, dass sich die Inflation im Juli leicht abgeschwächt hat, was die US-Notenbank zuversichtlicher stimmen würde, die Zinsen zu senken. Händler sind noch geteilter Meinung darüber, ob die Fed die Zinsen im September um 25 oder 50 Basispunkte senken wird.Bei den Industriemetallen legten die Kupferpreise am Montag leicht zu, nachdem sie in den letzten Wochen aufgrund der schlechten Stimmung gegenüber dem Hauptimporteur China deutliche Verluste erlitten hatten. Sorgen um eine globale Konjunkturabschwächung belasteten das rote Metall ebenfalls, da sich ein langsameres Wirtschaftswachstum negativ auf die Kupfernachfrage auswirkt.© Redaktion GoldSeiten.de