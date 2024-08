Gold Royalty: Ergebnisse des 2. Quartals 2024; anhaltendes Wachstum des Operativen Cashflows

Für die drei Monate bis zum Für die sechs Monate bis zum

30. Juni 30. Juni

2024 2023 2024 2023

(in Tausend Dollar, außer Beträge je Aktie) ($) ($) ($) ($)

Einnahmen 1,794 468 4,688 1,235

Allgemeine, administrative und Projektbewertungskosten 2,133 2,666 5,008 6,090

Nettoverlust (2,236) (2,496) (3,641) (5,579)

Nettoverlust pro Aktie, unverwässert und verwässert (0.01) (0.02) (0.02) (0.04)

Mittelzufluss/(-abfluss) aus betrieblicher Tätigkeit 987 (1,337) 1,323 (3,398)

Non-IFRS und andere Kennzahlen

Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen(1) 2,215 557 6,400 2,527

Cash Betriebskosten(1) (1,655) (1,822) (3,915) (4,345)

Bereinigter Nettoverlust(1) (1,737) (2,487) (2,667) (3,805)

Bereinigter Nettoverlust pro Aktie, unverwässert und verwässert(1) (0.01) (0.02) (0.02) (0.03)

Goldäquivalentunzen (GEOs) insgesamt(1) 947 282 2,967 1,324

Für die drei Monate bis zum Für die sechs Monate bis zum

30. Juni 30. Juni

2024 2023 2024 2023

(in Tausend Dollar, mit Ausnahme der Beträge je Aktie) ($) ($) ($) ($)

Nettoverlust (2,236) (2,496) (3,641) (5,579)

Erlöse aus Grundstücksverträgen werden auf Mineralgrundstücke angerechnet 163 89 1,213 1,292

Darlehenszinsen 258 - 499 -

Wandelschuldverschreibungen - Aufzinsung 426 - 821 -

Transaktionsbezogene und nicht wiederkehrende Ausgaben 180 176 275 635

Anteil am Gewinn eines assoziierten Unternehmens (152) (350) (100) (222)

Verwässerungsgewinn in einem assoziierten Unternehmen - (12) (9) (12)

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von derivativen Verbindlichkeiten - (9) - (239)

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts des goldgebundenen Darlehens (311) - (950) -

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von kurzfristigen Kapitalanlagen 52 135 (49) 77

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von eingebetteten Derivaten (179) - (370) -

Währungsverluste 100 59 13 107

Darlehensänderung (Gewinn) Verlust - - (310) 249

Sonstige Einnahmen (38) (79) (59) (113)

Bereinigter Nettoverlust (1,737) (2,487) (2,667) (3,805)

Gewichtete durchschnittliche Anzahl von Stammaktien 153,412,808 144,560,621 149,595,753 144,425,846

Bereinigter Nettoverlust pro Aktie, unverwässert und verwässert (0.01) (0.02) (0.02) (0.03)

(in Tausend Dollar, außer durchschnittlicher Goldpreis/oz und GEOs) Durchschnittlicher Gesamteinnahmen, Erlöse GEOs

Goldpreis/oz aus Grundstücksverträgen

und

Zinsen

Für die drei Monate bis zum 30. Juni 2024 2,338 2,215 947

Für die drei Monate bis zum 30. Juni 2023 1,978 557 282

Für sechs Monate bis zum 30. Juni 2024 2,157 6,400 2,967

Für sechs Monate bis zum 30. Juni 2023 1,908 2,527 1,324

Für die drei Monate bis zum Für die sechs Monate bis zum

30. Juni 30. Juni

2024 2023 2024 2023

(in Tausenden von Dollar) ($) ($) ($) ($)

Lizenzgebühren 943 399 2,005 633

Vorgezogene Mindestlizenzgebühr und Vorproduktionslizenzgebühr 613 25 1,443 356

Erlöse aus der Grundstücksvereinbarung 401 133 2,453 1,538

Darlehenszinsen 258 - 499 -

Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen 2,215 557 6,400 2,527

Erlöse aus Grundstücksverträgen werden auf Mineralgrundstücke angerechnet (163) (89) (1,213) (1,292)

Darlehenszinsen (258) - (499) -

Einnahmen 1,794 468 4,688 1,235

Für die drei Monate bis zum Für die sechs Monate bis zum

30. Juni 30. Juni

2024 2023 2024 2023

(in Tausenden von Dollar) ($) ($) ($) ($)

Allgemeine und administrative Kosten (2,120) (2,590) (4,976) (5,841)

Kosten der Projektbewertung (13) (76) (32) (249)

Allgemeine, administrative und Projektbewertungskosten (2,133) (2,666) (5,008) (6,090)

Abschreibung 19 16 39 37

Aktienbasierte Vergütung 459 828 1,054 1,708

Cash Betriebskosten (1,655) (1,822) (3,915) (4,345)

Vancouver, 13. August 2024 - Gold Royalty Corp. ("Gold Royalty" oder das "Unternehmen") (NYSE American: GROY) freut sich, die Einreichung seiner Betriebs- und Finanzergebnisse für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2024 bekannt zu geben. Alle Beträge sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar angegeben.David Garofalo, Chairman und CEO von Gold Royalty, kommentierte: "Das zweite Quartal 2024 war für Gold Royalty ein Wendepunkt, da wir unsere Wachstumsaussichten durch die Vares Copper Stream-Transaktion deutlich verbessert haben. Wir stehen nun an der Schwelle zu mehreren wichtigen Anlagen im Entwicklungsstadium, die ihre volle Kapazität erreichen, wie Côté, das vor kurzem die kommerzielle Produktion erreicht hat, Vares, das im vierten Quartal die kommerzielle Produktion erreichen wird, und Borborema, das auf dem besten Weg ist, im ersten Quartal 2025 die Produktion aufzunehmen. Unsere strategischen Akquisitionen der letzten zwölf Monate und unser effektives Kostenmanagement haben unsere robusten finanziellen Aussichten gestärkt und zu unserem zweiten Quartal in Folge mit einem positiven operativen Cashflow geführt. Neben dieser außergewöhnlichen Portfolio-Performance haben wir in diesem Quartal auch unseren zweiten jährlichen Asset-Handbuch- und Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht, in dem Gold Royalty als eines der Portfolios mit der niedrigsten Kohlenstoffintensität im Royalty- und Streaming-Sektor hervorgehoben wird."Die folgende Tabelle enthält ausgewählte Finanzinformationen für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2024:(1) Gesamtumsatz, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen, Cash-Betriebskosten, bereinigter Nettoverlust, bereinigter Nettoverlust pro Aktie (unverwässert und verwässert) und GEOs insgesamt sind jeweils Non-IFRS-Kennzahlen und haben keine standardisierte Bedeutung nach IFRS. Siehe "Non-IFRS-Kennzahlen" für weitere Informationen.Weitere detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem ungeprüften, verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss des Unternehmens sowie dem Bericht der Geschäftsführung für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2024, die auf dem Unternehmensprofil unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov abrufbar sind.- Die Quartalseinnahmen in Höhe von 1,8 Mio. $ und die Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen in Höhe von 2,2 Mio. $ (947 GEOs) bedeuteten einen Anstieg um etwa 300 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2023. Im zweiten Quartal 2024 verbuchte das Unternehmen seine erste Lizenzgebührenzahlung von IAMGOLDs Goldmine Côté und profitierte weiterhin von seinen bestehenden Cashflow-Lizenzgebühren beim Projekt Borborema und den Minen Canadian Malartic, Cozamin und Borden.- Das Unternehmen ist weiterhin auf dem besten Weg, seine Jahresprognose von 6.500 bis 7.000 GEOs zu erreichen, was ungefähr 13 bis 14 Millionen US-Dollar an prognostizierten Gesamteinnahmen, Erlösen aus Landverträgen und Zinsen entspricht.- Erzielte das zweite Quartal in Folge einen positiven Cashflow aus dem Betrieb in Höhe von 1,0 Mio. $, der keine zusätzlichen 0,2 Mio. $ an Erlösen aus Grundstücksverträgen enthält, die auf Mineralgrundstücke angerechnet wurden. -- Die laufenden Initiativen zum Kostenmanagement führten zu einem anhaltenden Trend zu sinkenden Cash-Betriebskosten. Die zahlungswirksamen Betriebskosten sanken im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2023 um 9 %.- Abschluss des Erwerbs eines Kupferstroms (der "Strom") auf dem Silberprojekt Vares ("Vares") von Orion Mine Finance für 50 Millionen $, wovon ein Teil durch eine vom Unternehmen abgeschlossene Buy-Deal-Eigenkapitalfinanzierung mit einem Bruttoerlös von 34,5 Millionen $ finanziert wurde.- Veröffentlichung des zweiten jährlichen Asset-Handbuchs und Nachhaltigkeitsberichts des Unternehmens, aus dem hervorging, dass Gold Royalty eines der kohlenstoffärmsten Portfolios im Royalty- und Streaming-Sektor hat.Odyssey Mine (3,0 % NSR über den nördlichen Teil der Mine): Agnico Eagle Mines Ltd. ("Agnico Eagle") besitzt und betreibt den Canadian Malartic Complex, einen der größten Goldbergbaubetriebe der Welt, der aus der Tagebaumine Canadian Malartic und der Untertagemine Odyssey besteht. Der Canadian-Malartic-Komplex wird zwischen 2023 und 2028 schrittweise vom Tagebau auf den Untertagebau umgestellt.Am 31. Juli 2024 gab Agnico Eagle seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2024 bekannt und meldete Rekordabbauraten und eine Goldproduktion bei Odyssey South von etwa 3.750 Tonnen pro Tag bzw. 22.300 Unzen Gold. Die Erschließung der Rampe übertraf weiterhin die Zielvorgaben von Agnico Eagle und erreichte die dritte Produktionsstufe bei East Gouldie in einer Tiefe von 832 Metern, während die Abteufung der Schächte voranschritt und bis zum 30. Juni 2024 eine Tiefe von 680 Metern erreichte.Aufgrund der positiven Ergebnisse des Explorationsprogramms in der Nähe der Mine Odyssey in der ersten Jahreshälfte 2024 hat Agnico Eagle ein zusätzliches Explorationsbudget für bergbaunahe und regionale Explorationsbohrungen in der zweiten Jahreshälfte genehmigt. Ziel ist es, die Mineralressourcenbasis seitlich zu erweitern und abgeleitete Mineralressourcen hinzuzufügen, um einen potenziellen zukünftigen Schacht 2 und die breitere "Fill the Mill"-Strategie im Canadian Malartic-Komplex zu unterstützen.Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von Agnico Eagle vom 31. Juli 2024, die unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.Vares Silver Project (100 % Copper Stream mit laufenden Zahlungen von 30 % des LME-Spot-Kupferpreises): Am 30. Juli 2024 gab Adriatic Metals plc ("Adriatic") seinen Tätigkeitsbericht für das zweite Quartal bekannt. Zu den Höhepunkten zählen die ersten Konzentratverkäufe in diesem Quartal und der laufende Hochlauf der Produktion, wobei die Nennproduktion für das vierte Quartal 2024 erwartet wird. Die unterirdischen Erschließungsraten stiegen im Vergleich zum Vorquartal um 31 %, während die Explorationsaktivitäten weiterhin auf die nördlichen und südlichen Erweiterungen der Lagerstätte Rupice ausgerichtet sind. Darüber hinaus hat Adriatic mit Ausenco Studien zur Steigerung des Anlagendurchsatzes von 0,8 Mtpa auf bis zu 1,3 Mtpa begonnen; ein detaillierter Bericht wird für das vierte Quartal 2024 erwartet.In Bezug auf ein früheres Urteil des Verfassungsgerichts von Bosnien und Herzegowina, das sich auf die Entfernung von Bäumen am geplanten erweiterten Abraumlager von Adriatic auswirkte, stellte Adriatic fest: "Es wird keine Auswirkung auf die Produktion erwartet, da Adriatic das derzeitige Abraumlager weiterhin nutzen wird und an alternativen Abraumlagern arbeitet, wobei erste Planungsarbeiten an einem alternativen Standort im Gange sind."Weitere Informationen finden Sie in den ASX-Mitteilungen von Adriatic vom 15. Juli 2024 und 30. Juli 2024.Goldmine Côté (0,75 % NSR-Lizenzgebühr für den südlichen Teil der Mine): Am 9. Mai 2024 gab IAMGOLD Corporation ("IAMGOLD") die Ergebnisse des ersten Quartals bekannt, einschließlich eines Updates für die Goldmine Côté, in dem IAMGOLD seine Produktionsprognose für das Jahr und die Schätzung für das Erreichen der kommerziellen Produktion im dritten Quartal 2024 bekräftigte.Am 24. Mai 2024 meldete IAMGOLD den Abschluss einer Buy-Deal-Finanzierung in Höhe von 300 Mio. $, womit das Unternehmen während des Hochlaufs der Goldmine Côté finanziell gut gerüstet ist. IAMGOLD bestätigte außerdem, dass das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös der Finanzierung für den Rückkauf der 9,7%igen Beteiligung an der Goldmine Côté von Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. zu verwenden, um wieder die volle Beteiligung von 70 % an der Côté-Goldmine zu erreichen.Darüber hinaus gab IAMGOLD am 2. August 2024 bekannt, dass die kommerzielle Produktion in der Goldmine Côté erreicht wurde, wobei die Mühle 30 Tage in Folge mit durchschnittlich 60 % des Nenndurchsatzes arbeitete. Der Hochlauf der Anlage schreitet weiter voran, und IAMGOLD strebt an, bis Ende des Jahres 90 % des Nenndurchsatzes zu erreichen.Am 8. August 2024 gab IAMGOLD die Ergebnisse des zweiten Quartals bekannt, einschließlich erster Produktionsergebnisse und Goldverkäufe von Côté. IAMGOLD wies auch darauf hin, dass die Produktionsprognose für Côté Gold voraussichtlich am unteren Ende der Prognosespanne von 220.000 bis 290.000 Unzen liegen wird, da die Verfügbarkeit der Mühle während des Hochfahrens des Betriebs auf 90 % der Nennkapazität verbessert wird.Weitere Informationen finden Sie in den Pressemitteilungen von IAMGOLD vom 9. Mai 2024, 24. Mai 2024, 2. August 2024 und 8. August 2024, die unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca verfügbar sind.Goldprojekt Borborema (2,0 % NSR-Lizenzgebühr und goldgebundenes konvertierbares Darlehen): Am 5. August 2024 meldete Aura Minerals Inc. ("Aura") seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das zweite Quartal 2024, einschließlich eines Updates zum Projekt Borborema, in dem das Unternehmen mitteilte, dass die Bauarbeiten zu 40 % abgeschlossen sind, wobei 80 % der Bauinvestitionen bereits zugesagt und 39 % bereits ausgezahlt wurden. Aura fügte auch hinzu, dass die Straßenverlegung, die die abbaubaren Mineralreserven erhöhen soll, noch von der Nationalen Infrastrukturbehörde genehmigt werden muss. Die Genehmigung wird für 2024 und die Lizenzierung für Anfang 2025 erwartet.Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von Aura vom 5. August 2024, die unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.Projekt Ren (1,5 % NSR-Lizenzgebühr und 3,5 % NPI): In den Erläuterungen und Analysen des Managements für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr hob Barrick Gold Corporation ("Barrick") die anhaltenden Explorationserfolge bei der Lagerstätte Ren hervor. Das Step-Out-Bohrprogramm an der Oberfläche durchschnitt den angepeilten Corona-Dike in einer Tiefe von etwa 900 Metern und ergab 4,7 Meter mit 24,90 g/t Au, was laut Barrick die Kontinuität der hochgradigen Mineralisierung bestätigte und den Weg für die zukünftige Erschließung einer unterirdischen Plattform ebnete, um mehr Material nach Westen zu transportieren.In den Erläuterungen und Analysen des Managements für die drei Monate bis zum 31. März 2024 gab Barrick ein Update zu den Wachstums- und Explorationsprojekten. Bei Carlin wurde im ersten Quartal an allen Standorten mit unterirdischen Konversionsbohrungen begonnen. Die Step-out-Wachstumsbohrungen werden voraussichtlich Anfang des zweiten Quartals in einigen wichtigen Projektgebieten beginnen.In den Erläuterungen und Analysen des Managements für die drei und sechs Monate, die am 30. Juni 2024 endeten, wies Barrick darauf hin, dass die Investitionsausgaben für das Projekt im Laufe des Quartals aufgrund der Fortsetzung der Entwässerung und der detaillierten technischen Planung beim Projekt Ren gestiegen waren.Weitere Informationen finden Sie unter Barrick's management's discussion and analysis for the year ended December 31, 2023 und management's discussion and analysis for the three months ended March 31, 2024, and for the three and six months ended June 30, 2024, jeweils verfügbar unter seinem Profil auf www.sedarplus.ca.Granite Creek Minenprojekt (10,0 % NPI): Am 1. Mai 2024 meldete i-80 Gold ("i-80") den Abschluss eines öffentlichen Kaufangebots in Höhe von 115 Mio. C$, mit dem die weitere Erschließung des Hub-and-Spoke-Komplexes in Nevada und die Erhöhung der Abbauraten in der Mine Granite Creek finanziert werden soll.Darüber hinaus gab i-80 am 7. Mai 2024 ein Update zu den geplanten Programmen für Granite Creek im Jahr 2024. Die im Jahr 2024 durchgeführten Arbeiten werden voraussichtlich Definitions- und Erweiterungsbohrungen, Untertageerschließung und Testabbau in der Zone South Pacific sowie eine Machbarkeitsstudie umfassen.Am 14. Mai 2024 veröffentlichte i-80 die Ergebnisse des Explorationsprogramms 2024 bei Granite Creek von Bohrungen, die die Mineralisierung im oberen Teil der Zone South Pacific definieren sollten, einschließlich 22,0 g/t Au auf 29,0 Metern, 18,4 g/t Au auf 14,4 Metern und 60,5 g/t Au auf 4,1 Metern.Weitere Informationen finden Sie in den Pressemitteilungen von i-80 vom 1. Mai 2024, vom 7. Mai 2024 und vom 14. Mai 2024, die unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca verfügbar sind.Cozamin Mine (1,0 % NSR über einen Teil der Mine): Am 2. Mai 2024 gab Capstone Copper Corp. ("Capstone") die Ergebnisse des ersten Quartals 2024 bekannt, aus denen hervorging, dass die Produktion im ersten Quartal 2024 aufgrund höherer Gehalte, die mit dem Minenplan übereinstimmen, um 15 % höher war als im ersten Quartal 2023. Der Durchsatz und die Ausbeute entsprachen dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.Am 1. August 2024 gab Capstone die Ergebnisse für das zweite Quartal 2024 bekannt, aus denen hervorging, dass die Produktion im zweiten Quartal 2024 um 7 % niedriger war als im zweiten Quartal 2023, was auf einen geringeren Mühlendurchsatz zurückzuführen ist, der durch die Sequenzierung der Mine verursacht wurde. Die Gehalte und Ausbeuten entsprachen dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von Capstone vom 2. Mai 2024 und vom 1. August 2024, die Sie unter dem Profil von Capstone auf www.sedarplus.ca finden.Unser Royalty-Generator-Modell erzielt weiterhin positive Ergebnisse, wobei in den drei Monaten bis zum 30. Juni 2024 eine neue Lizenzgebühr hinzukam. Seit der Übernahme von Ely Gold Royalties Inc. im Jahr 2021 haben wir mit diesem Modell 43 Lizenzgebühren erzielt.Wir verfügen derzeit über 31 Grundstücke, die Gegenstand von Landverträgen sind, und 6 Grundstücke, die gepachtet sind und Einnahmen aus Landverträgen generieren. Das Modell verursacht weiterhin niedrige Betriebskosten, da im ersten und zweiten Quartal 2024 nur 0,02 Mio. $ für die Instandhaltung der Mineralbeteiligungen ausgegeben wurden.Wie bereits bekannt gegeben, rechnet das Unternehmen mit einem weiteren Umsatzwachstum in der zweiten Jahreshälfte 2024 aufgrund der hohen Rohstoffpreise, dem erwarteten Hochfahren von Côté auf 90 % der Nennkapazität bis Ende des Jahres und dem Beginn der kommerziellen Produktion im Projekt Vares im vierten Quartal 2024.Das Unternehmen ist weiterhin auf dem besten Weg, seine zuvor bekannt gegebene aktualisierte Prognose für 2024 von etwa 6.500 bis 7.000 GEOs zu erfüllen, was etwa 13 bis 14 Millionen US-Dollar an prognostizierten Gesamteinnahmen, Erlösen aus Landverträgen und Zinsen entspricht.Die vorstehenden Prognosen für 2024 basieren auf einem angenommenen Goldpreis von 2.000 $ pro Unze und einem Kupferpreis von 4,25 $ pro Pfund sowie auf öffentlichen Prognosen, erwarteten Erschließungszeiträumen und anderen Offenlegungen der Eigentümer und Betreiber der Grundstücke, die unseren Beteiligungen zugrunde liegen, sowie auf unserer Einschätzung derselben.Am Mittwoch, dem 14. August 2024, wird ab 11:00 Uhr ET (8:00 Uhr PT) ein Webcast für Investoren abgehalten, um diese Ergebnisse zu diskutieren. Das Management wird interessierten Stakeholdern ein Update zu den Quartalsergebnissen des Unternehmens geben, einschließlich der wichtigsten Katalysatoren, die vor kurzem für die Vermögenswerte, die den Lizenzgebühren des Unternehmens zugrunde liegen, bekannt gegeben wurden. Im Anschluss an die Präsentation findet eine Frage- und Antwortrunde statt, in der die Teilnehmer Fragen an das Management stellen können.Um sich für den Webcast für Investoren zu registrieren, klicken Sie bitte auf den folgenden Link: https://www.bigmarker.com/vid-conferences/GROY-Q2-ResultsEine Aufzeichnung der Veranstaltung wird im Anschluss an die Präsentation auf der Website von Gold Royalty verfügbar sein. Gold Royalty Corp. ist eine auf Gold spezialisierte Royalty-Gesellschaft, die kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Ziel des Unternehmens ist es, in hochwertige, nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbaubetriebe zu investieren, um ein diversifiziertes Portfolio von Edelmetall-Lizenzgebühren und Streaming-Beteiligungen aufzubauen, die langfristig überdurchschnittliche Renditen für unsere Aktionäre erwirtschaften. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty besteht derzeit in erster Linie aus Net Smelter Return Royalties auf Goldliegenschaften in Nord- und Südamerika.Peter Behncke, Direktor, Unternehmensentwicklung & Investor RelationsTelefon: (833) 396-3066E-Mail: info@goldroyalty.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chQualifizierte Person: Alastair Still, P.Geo., Director of Technical Services des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person" gemäß der Definition des kanadischen National Instrument 43-101 (NI 43-101") und hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten technischen Informationen geprüft und genehmigt.Hinweis für Investoren: Weitere Informationen zu den Projektaktualisierungen bezüglich der Grundstücke, die den Lizenz-, Strom- und anderen Beteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, finden Sie in den Veröffentlichungen der Betreiber dieser Grundstücke, einschließlich der hierin erwähnten Pressemitteilungen und der anderen Veröffentlichungen dieser Betreiber. Die Angaben zu Liegenschaften, an denen Gold Royalty beteiligt ist, beruhen auf Informationen, die von den Eigentümern oder Betreibern dieser Liegenschaften öffentlich bekannt gegeben wurden. Das Unternehmen hat im Allgemeinen nur begrenzten oder gar keinen Zugang zu den Grundstücken, die seinen Beteiligungen zugrunde liegen, und ist weitgehend von den Angaben der Betreiber seiner Beteiligungen und anderen öffentlich verfügbaren Informationen abhängig. Das Unternehmen hat im Allgemeinen nur begrenzte oder gar keine Möglichkeiten, diese Informationen zu überprüfen. Obwohl das Unternehmen keine Kenntnis davon hat, dass diese Informationen nicht zutreffend sind, kann es nicht garantieren, dass diese Informationen von Dritten vollständig oder richtig sind.Sofern nicht anders angegeben, wurden die technischen und wissenschaftlichen Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die verwiesen wird, einschließlich aller Verweise auf Mineralressourcen oder Mineralreserven, von den Projektbetreibern in Übereinstimmung mit dem kanadischen National Instrument 43-101 erstellt, das sich erheblich von den für inländische Emittenten geltenden Anforderungen der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC") unterscheidet. Dementsprechend sind die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die verwiesen wird, möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Offenlegungsvorschriften der SEC unterliegen.Zukunftsgerichtete Aussagen: Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar. Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"), einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen über: geschätzte künftige Gesamt-GEOs, Gesamteinnahmen und Erlöse aus Landverträgen, erwartete künftige Cashflows; Erwartungen hinsichtlich des Betriebs und/oder der Erschließung der Projekte, die den Royalty-, Stream- und anderen Beteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, einschließlich der Schätzungen der Betreiber hinsichtlich ihres Zeitplans und ihrer Fähigkeit, die Produktion zu erreichen; sowie Erwartungen hinsichtlich des Wachstums des Unternehmens und Aussagen hinsichtlich der Pläne und Strategien des Unternehmens . Solche Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von Begriffen wie "können", "werden", "erwarten", "beabsichtigen", "glauben", "planen", "vorhersehen" oder ähnlichen Begriffen zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, einschließlich der Annahmen des Managements hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben der Betreiber der Projekte, die den Beteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, ihrer Fähigkeit, die veröffentlichten Pläne und Ziele zu erreichen, der makroökonomischen Bedingungen, der Rohstoffpreise und der Fähigkeit des Unternehmens, zukünftiges Wachstum und Übernahmen zu finanzieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich unter anderem jeglicher Unfähigkeit der Betreiber der Grundstücke, die den Lizenzgebühren, Strom- und anderen Beteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, die vorgeschlagenen Pläne für diese Grundstücke auszuführen oder die geplanten Entwicklungs- und Produktionsschätzungen und -ziele zu erreichen, Risiken in Bezug auf die Betreiber der Projekte, an denen das Unternehmen beteiligt ist, einschließlich der erfolgreichen Fortführung des Betriebs solcher Projekte durch diese Betreiber, Risiken im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung, Genehmigung, Infrastruktur, betrieblichen oder technischen Schwierigkeiten bei solchen Projekten, der Einfluss makroökonomischer Entwicklungen, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Wachstumspläne zu verwirklichen, und andere Faktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr und in seinen anderen öffentlich hinterlegten Dokumenten unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.Nicht-IFRS-Kennzahlen: Das Unternehmen hat in dieses Dokument bestimmte Leistungskennzahlen aufgenommen, darunter: (i) bereinigter Nettoverlust und bereinigter Nettoverlust pro Aktie; (ii) GEOs insgesamt; (iii) Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen; und (iv) Cash-Betriebskosten, die jeweils Nicht-IFRS-Kennzahlen darstellen. Die Darstellung solcher Non-IFRS-Kennzahlen dient der Bereitstellung zusätzlicher Informationen und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die gemäß IFRS erstellt wurden. Diese Non-IFRS-Kennzahlen haben keine standardisierte, von den IFRS vorgeschriebene Bedeutung, und andere Unternehmen können diese Kennzahlen anders berechnen.Bereinigter Nettoverlust und bereinigter Nettoverlust je Aktie: Der bereinigte Nettoverlust wird berechnet, indem die Erlöse aus dem Grundstücksvertrag, die den Mineralgrundstücken gutgeschrieben werden, die Darlehenszinsen für das goldgebundene Darlehen, die Aufstockung der Wandelschuldverschreibungen, die transaktionsbedingten und einmaligen allgemeinen Verwaltungskosten* und der Verlustanteil addiert und die folgenden Posten vom Nettoverlust abgezogen werden: Verwässerungserträge bei assoziierten Unternehmen, Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von Derivatverbindlichkeiten, eingebetteten Derivaten, kurzfristigen Anlagen und goldgebundenen Darlehen, Gewinne aus Darlehensänderungen, Wechselkursgewinne (-verluste) und sonstige Erträge (Aufwendungen). Der bereinigte Nettoverlust pro Aktie (unverwässert und verwässert) wurde durch Division des bereinigten Nettoverlustes durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der Stammaktien für den entsprechenden Zeitraum ermittelt. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass es sich hierbei um nützliche Leistungskennzahlen handelt, da sie Posten bereinigen, die nicht immer die zugrunde liegende operative Leistung unseres Unternehmens widerspiegeln und/oder nicht unbedingt auf künftige Betriebsergebnisse schließen lassen. Es folgt eine Überleitung des Nettoverlustes zum bereinigten Nettoverlust je Aktie, unverwässert und verwässert, für die angegebenen Zeiträume:* Transaktionsbezogene und einmalige allgemeine Verwaltungskosten, die sich aus Betriebskosten zusammensetzen, die voraussichtlich nicht laufend anfallen werden. In den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2024 standen die transaktionsbezogenen und einmaligen Honorare in erster Linie im Zusammenhang mit einer laufenden Steuerprüfung.GEOs insgesamt: Die Gesamt-GEOs werden ermittelt, indem die Gesamteinnahmen, die Erlöse aus dem Grundstücksvertrag und die Zinsen durch die durchschnittlichen Goldpreise für den entsprechenden Zeitraum geteilt werden:Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen: Die Gesamteinnahmen, die Erlöse aus dem Grundstücksvertrag und die Zinsen werden durch Addition der Erlöse aus dem Grundstücksvertrag, die den Mineralgrundstücken gutgeschrieben werden, und der Zinsen aus dem goldgebundenen Darlehen ermittelt. Das Unternehmen hat diese Informationen aufgenommen, da die Geschäftsleitung der Meinung ist, dass bestimmte Investoren diese Informationen verwenden, um unsere Leistung im Vergleich zu anderen Gold-Lizenzgebührenunternehmen in der Edelmetallbergbauindustrie zu bewerten. Es folgt ein Abgleich der Gesamteinnahmen, der Erlöse aus Grundstücksverträgen und der Zinsen mit den Gesamteinnahmen für die drei Monate bis zum 31. März 2024 bzw. 2023:Cash Betriebskosten: Die Cash-Betriebskosten werden durch Abzug der Abschreibungen und aktienbasierten Vergütungen von den allgemeinen und administrativen Kosten sowie den Kosten für die Projektevaluierung ermittelt. Das Unternehmen hat diese Informationen aufgenommen, da die Geschäftsführung der Meinung ist, dass bestimmte Investoren diese Informationen verwenden, um unsere Leistung im Vergleich zu anderen Gold-Lizenzgebührenunternehmen in der Edelmetallbergbaubranche zu bewerten. Es folgt eine Überleitung der Cash-Betriebskosten zu den allgemeinen Verwaltungs- und Projektbewertungskosten.