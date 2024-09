Gold Fields eine Enttäuschung

Quelle Chart: StockCharts.com

Quelle Chart: stock3

Das südafrikanische Minenunternehmen Gold Fields Ltd. hatte bereits im ersten Halbjahr sichtliche Schwierigkeiten, einen klaren Kurs einzuschlagen. Zum Juli schien dann durchaus wieder Hoffnung angebracht und so war weiterer Erfolg möglich. Wenn man sich allerdings das jüngste Kursverhalten genau betrachtet, verbleibt eine klare Enttäuschung. Ob es noch Hoffnung gibt, wollen wir einmal mehr im Nachgang unter die Lupe nehmen.Der Goldpreis im August mit neuem Rekordhoch und die Gold Fields Aktie bleibt deutlich zurück. Es scheint hin und wieder eine verkehrte Welt und doch bedingt natürlich der Goldpreis die Profitabilität diverser Minen. Ergänzend finden sich Unternehmensentscheidungen rund um das Management oder Übernahmen & Co., welche gerade die Kursentwicklung maßgebliche beflügeln oder eben auch drücken können. Der Chart selbst liefert hier Einblicke rund um Zonen und jene bei 17,34 USD ist eindeutig als Widerstand bekannt sowie unlängst bestätigt worden.Der scharfe Rückgang von diesem Niveau führte beinahe schon bis zum Juni-Tief bei 13,25 USD zurück. Aufgrund der Schwäche vom Freitag rutschten die Notierungen hierbei unter 14,14 USD zurück und erlauben für den September durchaus weiter fallende Kurse bis eben 13,25 USD und darunter bis hin zur nächsten Unterstützung von 12,48 USD.Die Aktie weist dementsprechend eine konträre Entwicklung zum Goldpreis auf, was in weiterer Folge kein gutes Licht auf den Jahresabschluss wirft. Bleiben wir gespannt. Denn trotz der aktuellen Schlagseite gibt es auch Hoffnungsschimmer.Sollten sich die Abgaben vom Freitag lediglich als Ausrutscher darstellen, wäre mit einer Rückkehr über 14,14 USD zumindest eine technische Gegenreaktion denkbar. Oberhalb von 14,78 USD könnten dabei weitere Käufer zurückkehren und Zugewinne bis 15,70 USD initiieren. Eine Etablierung über 15,70 USD erlaubt in weiterer Folge schließlich eine erneute Attacke auf den Widerstand von 17,34 USD. Ein Ausbruch dürfte klar beflügeln. Doch ist es bis dahin ein weiter Weg, welcher erst einmal beschritten werden muss.Die Chartsituation ist kritisch. Einzig eine rasche Rückkehr über 14,14 USD sowie in weiterer Konsequenz über 14,78 USD könnte die Chance einer weiteren Erholung untermauern. Kurssteigerungen bis 15,70 USD wären zu erwarten. Eine Etablierung über dieser Marke könnte zudem zur nochmaligen Attacke auf den Widerstand von 17,34 USD führen.Die jüngsten Rückschläge kippten das Chartbild zugunsten der Bären. Verleibt die Aktie nunmehr unter 14,14 USD, erlauben sich weitere Verluste bis zum Juni-Tief bei 13,25 USD. Ein Abtauchen darunter dürfte die Korrektur weiter befeuern, sodass man mit einem Rutsch bis hin zur Unterstützung von 12,48 USD rechnen muss.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.