Ölpreis (Brent): Markt wartet auf neuen Impuls

Der Ölpreis konnte die Stabilisierung der Vortage fortsetzen, ohne dabei neue Impulse zu setzen. Die Notierungen bewegten sich weiterhin oberhalb der Unterstützungszone um 60,82 USD und pendelten zuletzt um den Bereich von 61,80 USD. Ein nachhaltiger Ausbruch nach oben blieb bislang aus.
Charttechnischer Ausblick:
Die Ausgangslage bleibt damit weitgehend unverändert. Oberhalb des mehrwöchigen Aufwärtstrends besteht weiterhin die Chance auf eine fortgesetzte Zwischenerholung. Ein erneuter Anlauf an die Marke von 62,69 USD wäre möglich. In diesem Bereich verläuft jedoch nach wie vor der mittelfristige Abwärtstrend, der das Aufwärtspotenzial begrenzen dürfte. Erst oberhalb dieser Zone würde sich das Chartbild spürbar aufhellen.
Auf der Unterseite sollte Brent möglichst nicht unter 60,82 USD zurückfallen. Andernfalls droht erneut ein Rücksetzer in Richtung 59,50 USD.
