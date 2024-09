Gold - Kurs erreicht mittelfristiges Zielgebiet

In den vergangenen Wochen war der Goldpreis aus einem Konsolidierungsdreieck auf Höhe von 2.300 USD nach oben ausgebrochen und hatte das alte Rekordhoch bei 2.449 USD überwunden. Nach einer Korrekturphase, die bis Anfang August angedauert hatte, setzte sich bei 2.379 USD ein zweiter Anstieg in Bewegung, der über das neue Allzeithoch bei 2.483 USD an den bekannten Zielbereich bei 2.540 USD führte. Knapp unter der Marke tendiert Gold aktuell seitwärts.Ein weiterer Pullback an die gebrochene obere Begrenzung der Konsolidierungsphase vom Juli bei ca. 2.465 USD wäre jetzt nicht ungewöhnlich. Die Chancen auf einen Anstieg über das neue Rekordhoch bei 2.531 USD und eine Kaufwelle bis 2.540 USD und das kurzfristige Zielgebiet bei 2.570 USD blieben damit auch erhalten.Allerdings könnte die Zone bis 2.570 USD den Bewegungsdrang der Bullen stoppen und statt einer Rally bis 2.630 und 2.710 USD eine scharfe Korrektur bis 2.379 und 2.365 USD folgen. Dort könnte sich der Aufwärtstrend fortsetzen. Unterhalb der Supportzone wäre dagegen ein Einbruch bis 2.293 USD der Auftakt für eine größere Korrekturphase.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)