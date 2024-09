Gold - Konsolidierung am neuen Allzeithoch- Wo bleibt der dynamische Rallyschub?

Anfang August startete der Goldpreis die zweite kurzfristige Kaufwelle seit dem Tief bei 2.293 USD und zog dabei erneut über das vorherige Rekordhoch bei 2.449 USD und diesmal auch über den neuen Höchststand bei 2.483 USD an. In der Spitze erreichte die Aufwärtsstrecke fast das bekannte Kursziel bei 2.540 USD. An dieser Hürde scheiterten allerdings sämtliche im Anschluss erfolgten Versuche, den Aufwärtstrend fortzusetzen. Zuletzt prallte Gold am Freitag vom neuen Allzeithoch bei 2.531 USD nach unten ab.Noch haben die Bullen die Chance, aus der Konsolidierung heraus über das Rekordhoch und das Kursziel bei 2.540 USD auszubrechen und damit für weiteres Potenzial auf der Oberseite zu sorgen. Ein Anstieg bis 2.570 USD wäre dann möglich. Allerdings kann erst über dieser Zielmarke mit weiteren Zugewinnen bis 2.630 und ggf. 2.710 USD gerechnet werden.Bleibt Gold aber unterhalb von 2.540 USD, könnte das Aufwärtspotenzial ausgeschöpft sein und zunächst eine Korrektur bis 2.449 USD folgen. Darunter drohen Abgaben bis 2.379 USD. Wird dort die Rally nicht fortgesetzt, könnte der Kurs sogar schon auf 2.293 USD einbrechen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)