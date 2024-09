Ernennung eines unabhängigen, nicht-exekutiven Direktors in den Vorstand von Sibanye-Stillwater

Johannesburg, 11. September 2024 - Gemäß Abschnitt 3.59 der Listing Requirements der JSE Limited freut sich der Vorstand von Sibanye-Stillwater , die Ernennung von Terence Mncedisi Nombembe zum unabhängigen Non-Executive Director der Gruppe mit Wirkung vom 11. September 2024 bekannt zu geben.Terence verfügt über Fachkenntnisse in den Bereichen Buchhaltung, Rechnungsprüfung, Risikomanagement, Unternehmensführung und Stakeholder-Management. Er hat einen Bachelor of Commerce von der University of Transkei, einen Bachelor of Accounting Science (Hons) von der University of South Africa und ist ein südafrikanischer Chartered Accountant - CA(SA). Zu den Ehrenauszeichnungen, die Terence erhalten hat, gehören der Jorg Kandutsch Excellence Award der International Organisation of Supreme Audit Institutes (2010), der Doctor of Accounting Science der Walter Sisulu University (2014), der Chancellor's Calabash Award - Outstanding Alumnus der Unisa (2014) und die Ehrenmitgliedschaft in der Golden Key International Honour Society (2015). Terence ist ein unabhängiger Non-Executive Director der Nedbank Group Limited und der Nedbank Limited und ist Mitglied des Group Audit Committee und des Group Risk and Capital Management Committee. Zuletzt war Terence als Non-Executive Director der South African Reserve Bank tätig, bevor er im Jahr 2023 von dieser Funktion zurücktrat. Von 2014 bis 2019 war Terence außerdem Chief Executive Officer des South African Institute of Chartered Accountants und davor war er von 2006 bis 2013 Auditor General of South Africa.Der Vorstand heißt Terence bei Sibanye-Stillwater willkommen und freut sich auf seinen wertvollen Beitrag zur weiteren Entwicklung der Gruppe.Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Die Gruppe ist auch einer der weltweit führenden Recycler von PGM-Autokatalysatoren und hat Beteiligungen an führenden Minenabfall-aufbereitungsanlagen.Sibanye-Stillwater ist einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium und Rhodium und ein erstklassiger Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und veredelt außerdem Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Die Gruppe hat vor kurzem damit begonnen, ihr Anlagenportfolio auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen zu diversifizieren und ihre Präsenz in der Kreislaufwirtschaft zu erhöhen, indem sie ihr Engagement in den Bereichen Recycling und Wiederaufbereitung von Abraumhalden weltweit ausbaut. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.E-Mail: ir@sibanyestillwater.comJames Wellsted, Geschäftsführender Vizepräsident: Investor Relations und Unternehmensangelegenheiten Tel: +27 (0) 83 453 4014Website: www.sibanyestillwater.comLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sibanye-stillwaterFacebook: https://www.facebook.com/SibanyeStillwaterYouTube: https://www.youtube.com/@sibanyestillwater/videosTwitter: https://twitter.com/SIBSTILLSponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary LimitedIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chHAFTUNGSAUSSCHLUSS - VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN: Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbour"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle in dieser Bekanntmachung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie "werden", "würden", "erwarten", "prognostizieren", "potenziell", "können", "könnten", "glauben", "anstreben", "antizipieren", "anvisieren", "schätzen" und Wörter mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet sein.Bei diesen zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich notwendigerweise um Schätzungen, die das beste Urteilsvermögen der Geschäftsleitung von Sibanye Stillwater Ltd. ("Sibanye-Stillwater") widerspiegeln. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf solche Aussagen zu verlassen.Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele schwer vorhersehbar sind und im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle von Sibanye-Stillwater liegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Resultate wesentlich von den historischen Ergebnissen oder von den zukünftigen Ergebnissen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, abweichen. Folglich sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden, einschließlich derer, die in Sibanye-Stillwaters integriertem Bericht für das Jahr 2023 und dem Jahresbericht auf Formular 20-F, der am 26. April 2024 bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht wurde (SEC File Nr. 333-234096), aufgeführt sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Bekanntmachung. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren (außer in dem gesetzlich vorgeschriebenen Umfang). Alle in dieser Bekanntmachung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden nicht von den externen Wirtschaftsprüfern von Sibanye-Stillwater geprüft und kommentiert.Webseiten: In diesem Dokument enthaltene Verweise auf Informationen auf Websites (und/oder Social-Media-Sites) dienen als Hilfe zum Auffinden dieser Informationen; diese Informationen sind nicht Bestandteil dieses Dokuments.