Palladium - Was für ein Auftritt! Ist das die Trendwende-Rally?

In den letzten Tagen wurde Palladium nach dem erfolgreichen Pullback an die Unterstützung bei 920 USD von einer zweiten Kaufwelle erfasst und direkt über die Kurshürde bei 993 USD katapultiert. In der Folge dieses Kaufsignals zog der Kurs bereits gestern an die Hürde bei 1.043 USD und das Zwischenhoch aus dem Juli bei 1.054 USD an.Damit steigen jetzt die Chancen, dass Palladium nach dem Abverkaufstief bei 850 USD aus dem Februar und dem erfolgreichen Test der Langfristunterstützung bei 837 USD im August eine Trendwende in Form eines bullischen Doppelbodens startet.Nachdem die 993-USD-Marke jetzt klar überwunden wurde, ist der Weg für einen Anstieg bis 1.083 USD frei. Hier wartet die letzte Hürde, die eine Trendwende verhindern kann. Denn auf diesem Niveau ist der laufende Anstieg genauso lang, wie die Erholung aus dem Frühjahr und könnte damit noch Teil einer ABC-Erholung sein. Darüber wäre das Risiko eines vorzeitigen Endes der Kaufwelle gebannt und Zugewinne bis 1.138 und 1.165 USD die Folge. Darüber stünde der Widerstand bei 1.192 USD auf der Agenda.Aktuell wären Korrekturen bis 1.020 USD folgenlos. Auch ein aktuell eher ungewöhnlicher Rücksetzer auf 993 USD dürfte den Anstieg nicht gefährden. Darunter stünde allerdings ein Test des Supports bei 967 USD an.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)