Infla X - Fundamentals nicht positiv, aber Kreditbedingungen entschärft

Mangelteuerung herrscht weiter vor, total falsch "Inflation" genannt und entstanden ist die Mangelteuerung aus Geopolitik und nicht wegen Geldpolitik. Preissteigerungen der letzten Jahre beruhten ausschließlich auf Mangelteuerung.Der US-Produktionspreisindex kam mit +0,2% nun wie erwartet und nicht sinkend. Der US-Konsumentenpreisindex kam mit +0,2%, wie erwartet und nicht mehr sinkend. Die US-Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung lagen neu bei konstant 230k und ebenfalls wie erwartet. Die EZB senkt den Einlagezinssatz um 0,25% und den Ausleihungszinssatz auf bis zu 3,65% herunter (letzteres ist deutlich)NVIDIA bestätigte, dass ihr neuer Prozessor Blackwell kommt und außerdem überverkauft ist. OpenAI kündigte an, dass ihr neues Sprachmodell Strawberry menschliche Beurteilungen beherrschen solle. Schwächere US-Jobzuwachsraten halten an.Die Märkte preisen nun und trotz/ wegen dieser Daten eine Septemberzinssenkung durch die US-Zentralbank in Höhe von 0,5% beim Geldmarktzinssatz ein. Zurecht oder nicht ist hier nicht erheblich, das hier ist das Ergebnis:Kurse der US- Staatsanleihen entspannen sichder USD fällt (seine Knappheit als geschuldete Währung entspannt sich)Dies wiederrum ermöglicht eine neues ATH im Gold,einen heftigen Hopser im Silber,deutliche Aufwärtsimpulse im DAX,NASDAQ 100,SPX 500,und eine Entspannung im BitCoin.Die relative Präferenz dabei geht eindeutig in Richtung Edelmetalle.© Mag. Christian Vartianvartian.hardasset@gmail.comDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.