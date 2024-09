SPDR: Neue Rekordwerte in KW 37 nach kurzer Pause

In der 37. Kalenderwoche konnte der weltweit größte Gold-ETF, SPDR Gold Trust seinen Aufwärtstrend wieder fortsetzen, nachdem die Bestände in der 36. Kalenderwoche unverändert blieben.Die Goldbestände beliefen sich am vergangenen Freitag auf 870,51 Tonnen, so die Angaben auf der Website www.spdrgoldshares.com . Am Freitag der Vorwoche waren es 862,74 Tonnen gewesen. Über das Wochenende behielten die Bestände ihren Stand vom Freitag. Dienstag folgten dann die ersten Zuflüsse seit dem 29. August, in Höhe von 1,72 Tonnen. Zum Mittwoch konnte erneut ein Zuwachs von 1,72 Tonnen festgestellt werden, der sich am Donnerstag mit weiteren 4,6 Tonnen fortsetzte. Freitag folgte dann Abschließend ein leichter Abfluss von 0,27 Tonnen.Der Goldpreis pro Unze des SPDR stieg in der letzten Woche zusammen mit dem Spotpreis. Am Freitag erreichte er das neue Rekordhoch von 2.575,10 Dollar pro Unze.Entwicklung der SPDR-Bestände in der vergangenen Woche:• 09. September: 862,74 Tonnen• 10. September: 864,46 Tonnen• 11. September: 866,18 Tonnen• 12. September: 870,78 Tonnen• 13. September: 870,51 Tonnen© Redaktion GoldSeiten.de