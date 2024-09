Gerüchte um De Grey: Übernahme durch Agnico Eagle

Gestern Nachmittag unserer Zeit ist in der australischen Zeitung "The Australian" ein Artikel erschienen, in dem die Autorin spekuliert, dass der große Goldproduzent Agnico Eagle Mines (TSX: AEM) ein Übernahmeangebot für den australischen Gold-Entwickler DE GREY (ASX: DEG) abgegeben haben soll:Das Management von De Grey nahm dann heute Stellung:"Die Andeutung in dem Artikel ist unrichtig, und das Unternehmen stellt fest, dass es sich um reine Spekulation handelt. Das Unternehmen kommentiert Gerüchte und Spekulationen in den Medien grundsätzlich nicht. Das Unternehmen bestätigt, dass es seinen Verpflichtungen zur kontinuierlichen Offenlegung nachkommt." De Grey ist kein Leichtgewicht mehr und kommt auf einen Börsenwert von über 3,2 Milliarden AUD (ca. 2,2 Milliarden USD). Für Agnico Eagle wäre die Übernahme kein Problem, kommt man selbst auf einen Börsenwert von über 42 Milliarden USD.De Grey plant pro Jahr über 500.000 Unzen zu produzieren und befindet sich noch in der fortgeschrittenen Finanzierungphase. Der Zeitpunkt würde passen und eine halbe Million Unzen Gold pro Jahr mehr würden Agnico sicherlich gut zu Gesicht stehen.Das Management hat verneint, dass ein Angebot vorliegt, aber nicht explizit verneint, dass man mit Agnico oder anderen in Verhandlungen ist.Die "The Australian" ist meist sehr gut informiert und dem Markt würde es sicherlich gut tun.Die Aktie notiert noch unter dem 2 Jahreshoch und oft dienen diese alten Hochs als Orientierung für Angebote.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Hinweis Redaktion: Hannes Huster ist Referent (am Donnerstag, den 07.11.) auf unseren neuen Veranstaltung " Forum ONE ", die die "Internationale Edelmetall- und Rohstoffmesse" im letzten Jahr (nach 18 Jahren) ablöst. Das Event findet am 7. und 8. November 2024 in München statt.Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.