Vortex Energy arbeitet mit NRCan bei der Erforschung der unterirdischen Speicherung von Wasserstoff und der Lagerung von Salzkernen zusammen

- NRCan führt Forschungsarbeiten und Untersuchungen mit dem Salzkern von Vortex aus Bohrloch 1 und Bohrloch 3 durch, während der Kern 2 Jahre lang gelagert wird.Vancouver, 2. Oktober 2024 - Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX | OTC: VTECF | FWB: AA3) (Vortex oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit National Research Canada (NRCan) eine Vereinbarung über die Erforschung der Speicherung von Wasserstoff und die Lagerung von Salzkernen abgeschlossen hat. Ungefähr 118 Meter Salzkern aus dem Kernbohrloch VTX-West-23-1 und 279 Meter Salzkern aus dem Kernbohrloch VTX-24-3 (zusammen der Salzkern) werden für einen Zeitraum von zwei Jahren in der Anlage von NRCan Geological Survey of Canada in Calgary (Alberta) gelagert. Vortex hat die Energieregulierungsbehörde der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador über die vorübergehende Kernlagerung und die laufenden Forschungsarbeiten von NRCan informiert und die Genehmigung für diese Lagerungs- und Forschungsaktivitäten erhalten.Während der Lagerung des Salzkerns wird NRCan Forschungsarbeiten und Tests mit dem Salzkern zur Unterstützung seines Projekts mit dem Titel Geoscience in Support CSA Z341 Updates for Underground Hydrogen Storage durchführen. Das Projekt sieht eine umfassende kanadaweite Bewertung von Halit-Salzformationen mit dem Ziel vor, die sichere und langfristige Speicherung von Wasserstoffgas in Kavernen, die in diesen Salzformationen entwickelt wurden, sowie dessen Entnahme zu ermöglichen.Während des Lagerungszeitraums wird die University of Alberta (U of A) Zugang zu ausgewählten Teilen des Salzkerns haben, um mineralogische Analysen, Experimente zum Nachweis des Konzepts und Simulationsstudien durchzuführen. Am 29. April 2024 erhielt das Gemeinschaftsprojekt von Vortex und der U of A mit dem Titel Field Trial of Hydrogen Storage in Canadian Domal and Bedded Salts Fördermittel von Alberta Innovates in Gesamthöhe von 1,2 Millionen $.Paul Sparkes, seines Zeichens Chief Executive Officer von Vortex, sagt dazu: Wir freuen uns, mit NRCan und der U of A bei der Erforschung der Speicherung von Wasserstoff in Salzkavernen zusammenzuarbeiten. Wir hoffen, dass diese Zusammenarbeit ihre Forschung vorantreibt und uns zu einem besseren Verständnis des Potenzials unseres Salzprojekts Robinsons River verhelfen wird.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77015/VRTX_021024_DEPRcom.001.jpegAbbildung 1: Foto des Kerns aus Bohrloch VTX-24-3https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77015/VRTX_021024_DEPRcom.002.jpegAbbildung 2: Foto des Kerns aus Bohrloch VTX-24-3Der fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Piotr Kulkialka, P.Geo, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt. Vortex Energy Corp. ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Nordamerika gerichtet ist. Das Unternehmen widmet sich derzeit dem Ausbau des Salzprojekts Robinsons River, das insgesamt 942 Claims mit einer Gesamtfläche von 23.500 Hektar umfasst und rund 35 km südlich der Stadt Stephenville in der Provinz Neufundland und Labrador liegt. Es ist davon auszugehen, dass sich das Salzprojekt Robinsons River für die Speicherung sowohl von Salz als auch von Wasserstoff in Salzkavernen eignet. Vortex besitzt auch das Projekt Fire Eye, das sich in der Wollaston Domain im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan befindet. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, projiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem. auf die Forschungsarbeiten und Untersuchungen von NRCan und der U of A unter Verwendung des Salzkerns beziehen, einschließlich der Tatsache, dass diese Aktivitäten stattfinden werden, und des Ziels dieser Aktivitäten.Bei der Erstellung von Schlussfolgerungen oder der Erstellung von Prognosen oder Projektionen, die in zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt, einschließlich dass NRCAN und die U of A die Forschungsarbeiten und Untersuchungen unter Verwendung des Salzkerns in der derzeit vorgesehenen Weise durchführen werden und dass diese Aktivitäten die gewünschten Ergebnisse erzielen werden.Obwohl zukunftsgerichtete Informationen auf den vernünftigen Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehört das Risiko, dass die Untersuchungen und Forschungsarbeiten im Zusammenhang mit dem Salzkern nicht in der vom Unternehmen derzeit erwarteten Weise oder überhaupt nicht durchgeführt werden; das Risiko, dass die Untersuchungen und Forschungsarbeiten im Zusammenhang mit dem Salzkern nicht erfolgreich sind oder nicht die vom Unternehmen, NRCan oder der U of A erwarteten Ergebnisse erzielen. Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!