Abcourt Mines schließt Schlitzproben seiner 2. Freilegungsphase auf Flordin ab

Rouyn-Noranda, 15. Oktober 2024 - Abcourt Mines Inc. (Abcourt oder das Unternehmen) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) berichtet, dass die Schlitzproben seiner zweiten Freilegungsphase auf seinem Konzessionsgebiet Flordin abgeschlossen wurden. Die Freilegungsphase hat die drei historischen mineralisierten Zonen, die eine Länge von 200 Meter und eine Breite von 20 Meter aufweisen und seitlich in beide Richtungen offen sind, freigelegt und eindeutig identifiziert. Unser Team konnte die drei historischen mineralisierten Zonen der ehemaligen Mine Cartwright erkennen und identifizieren. Dabei handelt es sich um die Zonen:- Little Joe: die nördlichste Zone;- Horse: die mittlere Zone;- Adam: die südlichste Zone.Durch diese jüngste Arbeitsphase konnten 283 Gesteinsschlitzproben an das Labor MSALABS in Val-DOr geschickt werden. Alle neuen Kanäle, insgesamt sieben, sowie die Erweiterungen der Kanäle 8 und 4 sind 0,5 Meter lang und miteinander verbunden. Jeder der Kanäle ist im Durchschnitt 6 bis 8 cm tief, und sie durchschneiden senkrecht die mineralisierten Zonen, die ostwestlich mit einer subvertikalen Neigung verlaufen.Jede der mineralisierten Zonen wird durch das Vorhandensein von Pyrit-, Kieselsäure- und Hämatitbändern in geschertem Basalt charakterisiert. Diese sind zwischen einigen Zentimetern und mehreren Metern dick und liegen rund 5 Meter voneinander entfernt. Bitte beachten Sie, dass das Wirtsgestein zwischen den Zonen mit Gold mineralisiert ist.Durch die neue Arbeitsphase wird es möglich sein, alle Freilegungen über eine seitliche Entfernung von mehr als 200 Metern miteinander zu verbinden. Es sei daran erinnert, dass das Unternehmen in der ersten Freilegungsphase Ergebnisse von bis zu 22,7 g/t Gold über 7 Meter, darunter 163 g/t über 0,5 Meter (siehe Pressemitteilung vom 21. August 2024) veröffentlichte. Durch die neuen Arbeiten wird es außerdem möglich sein, die Länge jedes Kanals zu erweitern. Während der ersten Schlitzprobenphase waren diese durchschnittlich 7 Meter lang, während sie in dieser Phase durchschnittlich 18 Meter lang sind. In dieser Arbeitsphase werden mehr als 200 Meter an hochgradiger Goldmineralisierung freigelegt, die zum gleichen Typ gehören könnte wie die, die von Cambior südlich der Lagerstätte Flordin (Zone South) berichtet wurde. Die in historischen Arbeiten auf der Zone South beschriebene Mineralisierung ähnelt der, auf die man im Sektor Cartwright traf, der 2 km weiter östlich liegt.Abbildung 1: Überblick über das Konzessionsgebiet mit der Lagerstätte Flordin, den 2023 durchgeführten Bohrungen und den Freilegungsgebieten 1-2 sowie 3 in der Umgebung der Lagerstätte Cartwright.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77132/Abcourt_151024_DEPRCOM.001.pngAbbildung 2: Blick nach Westen auf die Freilegungen während der Phase 2https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77132/Abcourt_151024_DEPRCOM.002.pngAbbildung 3: Proben aus Kanal Nr. 12https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77132/Abcourt_151024_DEPRCOM.003.pngPascal Hamelin, President und CEO, sagt: Wir warten schon gespannt auf die Analyseergebnisse aus dieser neuen Arbeitsphase auf unserem Konzessionsgebiet Flordin. Wir konnten mehr als 140 Meter an Schlitzproben abschließen und die Proben in weniger als zwei Wochen ab Erhalt der Genehmigungen an das Labor schicken. Dies bestätigt unsere Effizienz bei der Durchführung qualitativ hochwertiger Explorationsarbeiten auf unserem Konzessionsgebiet Flordin sowie gleichzeitig der Minenerschließung unserer Mine Sleeping Giant.Herr Robert Gagnon, P.Geo. Vice-President Exploration des Unternehmens, hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. Abcourt Mines Inc. ist ein Explorationsunternehmen aus Kanada mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Quebec. 