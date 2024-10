Orbans Breitseite, Iran im Fadenkreuz + Gold stark!

In Deutschland wird weiter Tafelsilber verkauft. Diesmal trifft es die klamme Bahn, die sich von der profitablen Tochter Schenker trennen will. BlackRock ist an Bord.Viktor Orban sprach am 9.10. vor dem EU-Parlament in Straßburg und wehrt sich vehement gegen Anschuldigungen von Ursula von der Leyen und andere Abgeordneten. EU-Dämmerung?China führt Militärübungen um Taiwan durch und Israel scheint sich weiter auf einen Angriff auf den Iran und dessen Reaktion vorzubereiten. Die USA entsenden ein THAAD-Raketenabwehrsystem mit Besatzung.Gold bleibt weiter stark und auch wenn technisch eine Korrektur immer wahrscheinlicher wird, spricht einiges für eine Fortsetzung des starken Aufwärtstrends. In diesen Zeiten sollte man im Edelmetall investiert sein.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)