Mustang Energy beschleunigt Projekt Ford Lake mit gesicherter Explorationsgenehmigung

Vancouver, 21. Oktober 2024 - Mustang Energy Corp. (CSE: MEC) (OTC: MECPF) (FWB: 92T) (das Unternehmen oder Mustang) freut sich, zwei wichtige Entwicklungen bekannt zu geben:- Erstens, das Unternehmen hat von der Regierung von Saskatchewan Explorationsgenehmigungen erhalten, die bodengestützte Explorationsaktivitäten auf dem Projekt Ford Lake (Ford Lake oder das Konzessionsgebiet) im Athabasca-Becken, Saskatchewan, erlauben.- Zweitens, Mustang hat auch die Zulassung von The Depository Trust Company (DTC) erhalten, die ein elektronisches Clearing und eine elektronische Abrechnung seiner in den Vereinigten Staaten an den OTC Markets gehandelten Aktien ermöglicht.Die Explorationsgenehmigung, die vom 1. September 2024 bis zum 30. September 2027 gültig ist, ermöglicht wichtige Explorationsaktivitäten, einschließlich bodengestützter geophysikalischer Untersuchungen, des Baus von Wegen, der Errichtung eines temporären Arbeiter-Camps und Diamantkernbohrungen. Mustang plant, zu gegebener Zeit mit bodengestützten geophysikalischen Untersuchungen zu beginnen, gefolgt von einem auf den Untersuchungsergebnissen basierenden Diamantkernbohrprogramm.Wir sind begeistert, dass uns die Explorationsgenehmigung für das Projekt Ford Lake gewährt wurde - ein wichtiger Meilenstein für unser Team. Mit diesem bedeutenden Schritt hinter uns konzentrieren wir uns jetzt darauf, die Explorationsarbeiten in unserem Konzessionsgebiet, das sich zu 100 % in unserem Besitz befindet, in naher Zukunft aufzunehmen, was uns der Erschließung des vollen Potenzials dieses Assets näherbringt. - Nick Luksha, CEOEine weitere Neuigkeit ist, dass die DTC-Zulassung einen wichtigen Meilenstein für Mustang darstellt, da sie den Handel für US-Investoren erleichtert, indem sie den Prozess der Übertragung und Abrechnung von Mustang-Aktien an den OTC Markets vereinfacht. Diese Zulassung verbessert die Fähigkeit des Unternehmens, Zugang zu einer breiteren Investorenbasis zu erhalten, was die Liquidität und den Wert für die Aktionäre erhöht. Mustang Energy Corp. wird am OTCQB unter dem Symbol MECPF gehandelt.Mustang Energy freut sich außerdem, den Erwerb von 45.897 Hektar aussichtsreicher Landflächen im südlichen und westlichen Athabasca-Becken in Nord-Saskatchewan bekannt zu geben und damit seinen Explorationsbereich erheblich zu erweitern.- Das Konzessionsgebiet Brown Lake grenzt an das Projekt Ford Lake von Mustang, wodurch die Landposition des Unternehmens in dieser äußerst vielversprechenden Region weiter ausgebaut wird.- Das Konzessionsgebiet umfasst ein über 3 km langes nicht untersuchtes strukturelles magnetisches Tief, ein Gebiet mit hohem Explorationspotenzial.- Das magnetische Tief liegt entlang des Trends der Shift Lake Uranium Zone, die mineralisierte Bohrungen beherbergt, die im Rahmen eines von Standard Lithium im Konzessionsgebiet durchgeführten Bohrprogramms mit guten Ergebnissen gemeldet wurden, wie in der Pressemitteilung von Standard Uranium vom 26. September 2024 näher beschrieben.- Das Projekt liegt verkehrsgünstig in der Nähe von Infrastruktur, 2 km von der Fox Lake Road und 12 km von dem ganzjährig befahrbaren Highway entfernt, der Key Lake Mill und Points North verbindet.- Das Projekt Brown Lake liegt 30-40 km südlich der Lagerstätte Millennium von Cameco Corp. und der Lagerstätten Gryphon und Phoenix von Denison Mines Corp. Zusätzlich zu diesen Entwicklungen hat Mustang seine Projektkarten und technischen Details aktualisiert, um den jüngsten Akquisitionen und neuen Daten Rechnung zu tragen. Die neu aktualisierten Karten und technischen Details, die ursprünglich in der letzten Pressemitteilung gemeldet wurden, enthalten jetzt zusätzliche Informationen, die auf der jüngsten Expansion des Unternehmens im Athabasca-Becken basieren. Diese Aktualisierungen können auf der Website unter www.mustangenergy.ca eingesehen werden und dienen der weiteren Verbesserung der Explorationsstrategie des Unternehmens und der Verfeinerung der Zielerstellung in der Region.Das Projekt Ford Lake umfasst vier Claims mit einer Fläche von 7.743 Hektar im uranreichen östlichen Athabasca-Becken, in der Nähe der Mudjatik Domain und der Wollaston Domain. Dieser Bereich beherbergt nachweislich bedeutende Uranlagerstätten. Der Betrieb Key Lake von Cameco befindet sich nur 15 km südöstlich von Ford Lake, und auch die Lagerstätten Gryphon und Phoenix von Denison Mines Corp. sowie die Lagerstätte Millennium befinden sich alle in einem Umkreis von 20 bis 30 km um das Konzessionsgebiet.Die Magnetikdaten deuten auf komplexe geologische Merkmale im Streichen von Strukturen hin, die Urananomalien im Nordosten des Projekts beherbergen, was auf ein bedeutendes Explorationspotenzial hinweist.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77188/MEC_102124_DEPRcom.001.jpegAbbildung 1: Mustang Energys Projekt Ford Lake, südliches Athabasca-Becken, Saskatchewan, mit aktualisierten ersten vertikalen abgeleiteten Magnetikdaten und abgeleiteten Tilt-Magnetikdaten aus dem Jahr 2023.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77188/MEC_102124_DEPRcom.002.pngAbbildung 2: Aktualisierte Karte des Konzessionsgebietes Brown Lake und des Projekts Ford Lake von Mustang Energy, die den strukturellen Trend im Streichen der Shift Lake Uranium Zone mit den neuesten Magnetikdaten zeigt.Mustang Energy ist ein Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Entwicklung von vielversprechenden Uran- und kritischen Mineralprojekten konzentriert. Das Unternehmen betreibt mehrere Explorationsprojekte im Athabasca-Becken in Saskatchewan, darunter das Projekt Ford Lake (7.743 Hektar), Cigar Lake East und Roughrider South (zusammen 3.443 Hektar), sowie kürzliche Übernahmen wie das Projekt Yellowstone (21.820 Hektar) und das Projekt Dutton (9.667 Hektar).Die Konzessionsgebiete des Unternehmens befinden sich in einigen der uranreichsten Regionen der Welt, wobei sich das Projekt Yellowstone in der Nähe der Carswell Impact Structure befindet, die die historische Uranmine Cluff Lake beherbergt, und das Projekt Dutton in der Nähe der Cable Bay Shear Zone in der Mudjatik Domain liegt.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77188/MEC_102124_DEPRcom.003.pngAbbildung 3: Aktualisierte regionale Karte der Konzessionsgebiete von Mustang Energy, Athabasca-Becken, Saskatchewan.Mustang Energy setzt sich weiterhin für eine verantwortungsvolle Exploration ein, wobei der Schwerpunkt auf einem ökologisch und sozial nachhaltigen Betrieb liegt, während gleichzeitig ein positiver Beitrag für die lokalen Gemeinden geleistet wird.Zu Händen: Nicholas Luksha, CEO und DirektorTel: (604) 838-0184Weder die CSE noch die Marktregulierungsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Gesetzgebung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie glaubt, erwartet, antizipiert, beabsichtigt, schätzt, plant, kann, sollte, würde, wird, potenziell, geplant oder Variationen solcher Wörter und Phrasen und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse beziehen, die eintreten oder ergriffen oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen und beinhalten Aussagen zu Überzeugungen, Plänen, Erwartungen und Ausrichtungen in Bezug auf die Zukunft, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: dass das Projekt Brown Lake Explorationspotenzial für bedeutende Uranentdeckungen hat; dass das das Projekt Ford Lake bedeutendes Explorationspotenzial hat; dass die DTC-Zulassung die Fähigkeit des Unternehmens verbessern wird, auf eine breitere Anlegerbasis zuzugreifen sowie die Liquidität und den Shareholder Value zu verbessern; und Unternehmen strategisch für ein beträchtliches Wachstum positioniert ist. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass solche Aussagen vernünftig sind und die Erwartungen zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren widerspiegeln, die das Management für vernünftig und relevant hält, kann das Unternehmen nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, darunter unter anderem, dass die Marktgrundlagen die Rentabilität der Exploration von Mineralressourcen durch das Unternehmen unterstützen werden. Auch andere Faktoren können sich negativ auf die zukünftigen Ergebnisse oder die Leistung des Unternehmens auswirken, darunter die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, die zukünftigen Mineralpreise, Veränderungen auf den Finanzmärkten und bei der Nachfrage nach Mineralien, Änderungen von Gesetzen, Vorschriften und Richtlinien, die sich auf die Mineralexplorationsbranche auswirken sowie die Risiken und Unwägbarkeiten, die in den jährlichen und vierteljährlichen Managementdiskussionen und -analysen des Unternehmens sowie in anderen Unterlagen, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden im Rahmen des SEDAR+-Profils des Unternehmens einreicht, ausführlicher beschrieben werden. Anhaltender Arbeitskräftemangel, Inflationsdruck, sich ändernde Zinssätze, das globale Finanzklima und anhaltende internationale Konflikte sind einige weitere Faktoren, die die aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen beeinflussen und die wirtschaftliche Unsicherheit erhöhen, was sich auf die operative Leistung, die Finanzlage und die Zukunftsaussichten des Unternehmens auswirken kann. Insgesamt bergen die potenziellen Auswirkungen dieses wirtschaftlichen Umfelds Risiken, die derzeit unbeschreiblich und unermesslich sind. Es kann nicht garantiert werden, dass eines der in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten wird oder, falls sie eintreten, welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen oder Ereignisse sind, und werden dementsprechend davor gewarnt, sich aufgrund der diesen Aussagen innewohnenden Unsicherheit unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. 