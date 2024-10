Säkularer Ausbruch bei Goldaktien

Die Aktien der Goldminen haben gerade einen seltenen säkularen Durchbruch geschafft. Dieser gewaltige technische Meilenstein, der durch die Rekordstände des Goldpreises ausgelöst wurde, spiegelt die zunehmende Aufwärtsstimmung im Sektor wider. Dies bringt die Goldaktien näher an den entscheidenden psychologischen Wendepunkt, an dem die Mainstream-Händler zunehmend ihre starken Gewinne verfolgen. Mehrjährige Höchststände wecken ein breiteres Interesse und ziehen weitere Kapitalzuflüsse an, die den Aufwärtstrend der Goldaktien beschleunigen.Der GDX VanEck Gold Miners ETF ist seit langem die führende Sektor-Benchmark und das Handelsinstrument für Goldaktien. Er war der ursprüngliche bahnbrechende Goldaktien-ETF, der bereits im Mai 2006 aufgelegt wurde. Der First-Mover-Vorteil von GDX hat sich zu einem unüberwindbaren Vorsprung ausgewachsen, der zur Wochenmitte ein Nettovermögen von 16,8 Mrd. USD aufweist. Das ist fast doppelt so viel wie das kombinierte Nettovermögen der 13 nächstgrößeren Goldaktien-ETFs! GDX ist der Moloch in diesem Sektor.Er erlebte gerade eine bemerkenswerte Rallye von neun aufeinanderfolgenden Handelstagen, die ihn Mitte Oktober um 13,7% nach oben katapultierte! Dies wurde durch einen gleichzeitigen starken Anstieg des Goldpreises um 5,3% angeheizt, den die großen Goldaktien, die GDX dominieren, um das 2,6-fache verstärkten. Historisch gesehen hat der GDX in der Regel wesentliche Goldbewegungen um das Zwei- bis Dreifache gehebelt. Auch wenn dies sicherlich eine beeindruckende Siegesserie ist, so waren es doch nur die letzten Tage, die sich als wichtige technische Meilensteine erwiesen.Der Goldpreis stieg Ende September rasch auf ein extrem überkauftes Niveau an, wodurch sich die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Ausverkaufs drastisch erhöhte. In einem Aufsatz von Anfang Oktober habe ich das hohe Ausverkaufsrisiko von Gold eingehend analysiert. Dieser Pullback setzte tatsächlich ein, obwohl er durch die zunehmenden geopolitischen Risiken gebremst wurde, nachdem der Iran Hunderte von ballistischen Raketen auf Israel abgefeuert hatte! Dennoch fiel der Goldpreis in den ersten Wochen bis Anfang Oktober um bescheidene 2,4% zurück.Das zog den GDX proportional um 6,8% nach unten, was einer größeren Abwärtshebelwirkung von 2,9 entspricht. Dieser Ausverkauf begann mit dem bisherigen Höchststand dieses börsengehandelten Fonds von 41,64 Dollar, so dass der GDX deutlich tiefer lag. Die Goldaktien machten ihre Verluste jedoch schnell wieder wett, und der GDX erholte sich am vergangenen Donnerstag, dem 17. Januar, wieder auf 41,49 Dollar. Beide Niveaus blieben kaum entscheidend über dem letzten großen Höchststand von GDX bei 40,87 Dollar Mitte April 2022, aber immer noch in dieser Widerstandszone.Ein entscheidender Ausbruch ist das Überschreiten eines alten Schlusskurses um mehr als 1%, was am 24. September geschah, als der GDX über 41,28 Dollar schloss. Die technische Analyse ist jedoch subjektiv, da die meisten Unterstützungs- und Widerstandslinien auf Charts von Hand gezeichnet werden. Aus visueller Sicht und auf einem Mehrjahreschart sah es so aus, als befänden sich die Goldaktien immer noch in der Nähe des oberen Hauptwiderstandes des GDX bei 41 Dollar. Sie könnten immer noch leicht zurückgehen und ein doppeltes Topping bilden.Dieser goldtechnische Chart der letzten Jahre verdeutlicht diese Widerstandszone bei 41 Dollar. Damit dieser kleine Ausbruch aus mathematischer Sicht zu einem großen psychologischen Ausbruch wurde, musste der GDX deutlich höher in neues Chart-Territorium vorstoßen. Neue Höchststände mussten visuell auffallend aussehen, was schließlich vor einer Woche, am Freitag, den 18. Der GDX stieg an diesem Tag um enorme 4,0% und erreichte damit unbestreitbar einen großen säkularen Ausbruch!Es war auch die beste Art, denn es gab keine wirklichen Nachrichten. Der Goldpreis stieg zwar um 1,1% auf sein drittes Rekordhoch in Folge bei 2.721 Dollar, aber es gab keine wichtigen Wirtschaftsdaten der US-Notenbank, die dies bewirkt hätten. Die zunehmenden geopolitischen Ängste vor dem Wochenende spielten wahrscheinlich eine Rolle, da die Welt gespannt auf Israels lähmende Vergeltungsmaßnahmen gegen den Iran wegen des Beschusses mit ballistischen Raketen wartete. Der starke Anstieg des GDX um 4,0% verstärkte den Anstieg des Goldpreises um das 3,7-fache.Die Stimmung bei den Edelmetallen schlug dank der trotzigen Oktober-Rally von Gold und dem Überschreiten der großen, runden und psychologisch wichtigen Marke von 2.700 Dollar deutlich nach oben um. Gold hätte in diesem Monat eigentlich deutlich abverkauft werden müssen. Zu Beginn des Oktobers war Gold nicht nur extrem überkauft, sondern die Goldfutures-Long-Positionen der Spekulanten hatten den fünfthöchsten Stand aller Zeiten erreicht! Es war also mit massiven Umkehrverkäufen zu rechnen.