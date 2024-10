Russland erhöht Zinssatz auf 21% zur Inflationsbekämpfung

Die russische Zentralbank hat am Freitag ihren Leitzins um zwei Prozentpunkte auf ein Rekordhoch von 21% angehoben, um die steigende Inflation einzudämmen, da die massiven Militärausgaben der Regierung im Zusammenhang mit den Kämpfen in der Ukraine die Produktionskapazitäten der Wirtschaft belasten und die Löhne der Arbeitnehmer in die Höhe treiben, schreibt AP News In einer Erklärung der Zentralbank heißt es, dass "das Wachstum der Inlandsnachfrage die Möglichkeiten zur Ausweitung des Waren- und Dienstleistungsangebots weiterhin deutlich übersteigt". Die Inflation, so die Erklärung, "liegt deutlich über der Prognose der russischen Zentralbank vom Juli", und "die Inflationserwartungen steigen weiter". Sie stellte weitere Zinserhöhungen im Dezember in Aussicht.Die russische Wirtschaft wächst weiter, heißt es, da die Einnahmen aus den Ölexporten sprudeln und die Staatsausgaben steigen, von denen ein großer Teil für das Militär bestimmt ist, da der Konflikt in der Ukraine nun in sein drittes Jahr geht. Dies hat die Inflation angeheizt, der die Zentralbank mit höheren Zinsen zu begegnen versucht, die die Kreditaufnahme und die Ausgaben für Waren verteuern und damit theoretisch den Preisdruck mindern. Die Leiterin der Zentralbank, Elwira Nabiullina, sagte, dass die Inflation voraussichtlich doppelt so hoch sein werde wie die von der Bank angestrebte jährliche Rate von 4%, und betonte, dass die Bank weiterhin bestrebt sei, die Inflation auf das angestrebte Niveau zu senken.© Redaktion GoldSeiten.de